中颱巴威今晚侵台 賴清德總統視察應變中心一度口誤降了院長官

巴威颱風今天凌晨5時30分發布陸警，賴清德總統今天上午由行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳陪同至中央災害應變中心視察颱風最新動態並與北部各縣市政府視訊連線了解防災整備情況。賴清德聽完簡報致詞時，一度口誤將院長喊成部長，但立即改口，賴清德強調萬溪、馬太鞍堰塞湖周邊人員要做好安全疏散撤離，也感謝國家動員2萬多人投入救災工作。

巴威颱風今天凌晨5時30分發布陸警，以每小時25公里的時速，朝向西北方向行進，中心位置在台灣東南東方，目前距離台灣本島約700公里，七級暴風半徑380公里，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，颱風預計11日凌晨1時接觸台灣陸地，在距離台灣北部約100公里處掃過，12日凌晨5時脫離台灣本島，但因暴風半徑大，強風豪雨仍會籠罩全台。

氣象署指出，今天白天北部及東北部雨勢漸增，今晚至11日降雨最顯著，各地有大雨或豪雨，尤其北部地區及中部、東北部山區局部豪雨等級以上，預計北部山區最大累積雨量達600至900毫米，12日颱風遠離，雨勢趨緩。

10日、11日台灣各沿海浪高將達3公尺以上，中部以北、東半部，含蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、馬祖沿海可能出現6公尺以上浪高，近颱風中心浪高更可達10公尺以上。

國家災害防救科技中心指出，巴威颱風影響期間，主要強降雨區為北部、東北部及全台山區，累積雨量上看500至900毫米，淹水警戒區為宜蘭縣、台北市、新北市、新竹縣和苗栗縣等5縣市沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成積淹水。

花蓮萬里溪堰塞湖壩高114公尺、壩長832公尺、壩寬263公尺，溢流口高程為1086公尺，目前水位1077公尺，距溢流口約8公尺，截至今天上午9時30分，蓄水量371.43萬公噸，約占72.8%。

內政部表示，昨晚預防性撤離人數為台北市25人、花蓮縣1000人、宜蘭縣3人，共1028人疏散撤離，其中，花蓮萬里溪堰塞湖萬榮鄉萬榮村， 鳳林鎮長橋里、山興里、森榮里、 鳳信里皆已完成撤離，共191人。

巴威颱風今天凌晨5時30 分發布陸警，颱風預計11日凌晨1時接觸台灣陸地，在距離台灣北部約100公里處掃過，12日凌晨5時脫離台灣本島。圖／氣象署提供