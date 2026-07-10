整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

巴威颱風持續影響台灣，中央氣象署已發布陸上颱風警報，北北基桃、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮及連江等地今天（7月10日）停班停課。許多民眾趁著颱風來臨前採買防颱物資，也關心各大賣場、超市及超商是否正常營業。

《聯合新聞網》整理全台主要量販店、超市、超商、居家賣場及藥妝店最新營業資訊，方便民眾出門前快速掌握。

好市多表示，7月10日全台賣場照常營運，民生物資及防颱用品備貨充足，會員可依需求前往採購，也提醒民眾，颱風期間外出應注意風雨及行車安全。

全聯表示，全聯及大全聯各門市將依各地風雨狀況調整營業時間，以同仁安全為第一優先。

此外，「全聯小時達」配合停班停課縣市暫停外送服務；即使未宣布停班停課，若現場風雨過大，部分門市仍可能自主調整營業時間。

萬家福、樂家康：實體門市正常，家速配暫停部分服務

萬家福量販店與樂家康超市今天皆正常營業，提供民眾採買生鮮、乾糧及防颱用品。不過官方表示，停班停課縣市的線上購物及「家速配」外送服務將暫停配送。

愛買、美廉社：全台正常營業

愛買及美廉社今天皆宣布全台門市正常營業，提供民眾採買生活用品與民生物資。

宜蘭喜互惠生鮮超市：正常營業

地方型超市方面，宜蘭的喜互惠超市今天各門市原則正常營業，若遇風雨加劇，將視各店實際情況調整營業時間。

楓康超市：正常營業

楓康超市是中彰投及桃竹地區的連鎖生鮮超市，同樣也維持正常營業，民眾可就近採買生鮮蔬果、熟食及生活用品。

IKEA、宜得利、特力屋：未公告營業時間調整

IKEA、宜得利及特力屋目前未宣布是否停業，不過若地方政府發布新的防災措施，仍可能視情況調整營業時間，建議民眾出門前可先確認官方粉絲團是否有發布新公告。

寶雅、康是美、屈臣氏：藥妝店多正常營業

寶雅、康是美及屈臣氏多數門市今天正常營業，可購買電池、醫療用品、飲用水及日常用品。不過外送服務及個別門市營業時間，仍將依各地天候及門市公告調整。

蝦皮店到店：一般門市停班區暫停 智取店照常

蝦皮店到店表示，停班停課地區的一般門市今天暫停營業，智取門市則維持正常服務；合作門市（如美廉社）則依合作店家公告為主。

另外，「店到家」宅配服務若配送地區宣布停班停課，也將暫停配送。