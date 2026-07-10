快訊

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

台北也入列了！巴威明影響最劇烈 風雨預測19縣市颱風假達標

南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風天示意圖。聯合報系資料照
颱風天示意圖。聯合報系資料照

巴威颱風持續影響台灣，中央氣象署已發布陸上颱風警報，北北基桃、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮及連江等地今天（7月10日）停班停課。許多民眾趁著颱風來臨前採買防颱物資，也關心各大賣場、超市及超商是否正常營業。

《聯合新聞網》整理全台主要量販店、超市、超商、居家賣場及藥妝店最新營業資訊，方便民眾出門前快速掌握。

好市多：全台賣場正常營業

好市多表示，7月10日全台賣場照常營運，民生物資及防颱用品備貨充足，會員可依需求前往採購，也提醒民眾，颱風期間外出應注意風雨及行車安全。

全聯、大全聯：視風雨彈性調整營業時間

全聯表示，全聯及大全聯各門市將依各地風雨狀況調整營業時間，以同仁安全為第一優先。

此外，「全聯小時達」配合停班停課縣市暫停外送服務；即使未宣布停班停課，若現場風雨過大，部分門市仍可能自主調整營業時間。

萬家福、樂家康：實體門市正常，家速配暫停部分服務

萬家福量販店與樂家康超市今天皆正常營業，提供民眾採買生鮮、乾糧及防颱用品。不過官方表示，停班停課縣市的線上購物及「家速配」外送服務將暫停配送。

愛買、美廉社：全台正常營業

愛買及美廉社今天皆宣布全台門市正常營業，提供民眾採買生活用品與民生物資。

宜蘭喜互惠生鮮超市：正常營業

地方型超市方面，宜蘭的喜互惠超市今天各門市原則正常營業，若遇風雨加劇，將視各店實際情況調整營業時間。

楓康超市：正常營業

楓康超市是中彰投及桃竹地區的連鎖生鮮超市，同樣也維持正常營業，民眾可就近採買生鮮蔬果、熟食及生活用品。

IKEA、宜得利、特力屋：未公告營業時間調整

IKEA、宜得利及特力屋目前未宣布是否停業，不過若地方政府發布新的防災措施，仍可能視情況調整營業時間，建議民眾出門前可先確認官方粉絲團是否有發布新公告。

寶雅、康是美、屈臣氏：藥妝店多正常營業

寶雅、康是美及屈臣氏多數門市今天正常營業，可購買電池、醫療用品、飲用水及日常用品。不過外送服務及個別門市營業時間，仍將依各地天候及門市公告調整。

蝦皮店到店：一般門市停班區暫停 智取店照常

蝦皮店到店表示，停班停課地區的一般門市今天暫停營業，智取門市則維持正常服務；合作門市（如美廉社）則依合作店家公告為主。

另外，「店到家」宅配服務若配送地區宣布停班停課，也將暫停配送。

巴威颱風 好市多 全聯 蝦皮

相關新聞

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

巴威颱風持續影響台灣，中央氣象署已發布陸上颱風警報，北北基桃、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮及連江等地今天（7月10日）停班停課。許多民眾趁著颱風來臨前採買防颱物資，也關心各大賣場、超市及超商是否正常營業。《聯合新聞網》整理全台主要量販店、超市、超商、居家賣場及藥妝店最新營業資訊，方便民眾出門前快速掌握。

巴威明天影響最劇烈！氣象署公布風雨預測 19縣市颱風假達標

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天下午1時的風雨預測，風力達標有17個縣市，另根據24小時累積雨量預測有12個縣市達標，綜合評估共計19縣市達標。

巴威颱風進逼恐瞬間強陣風 淡江大橋今晚封閉

中度颱風巴威接近，7級暴風半徑預估將於今天夜間碰觸本島，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，北部山區、濱海省道及快速公路都位於警戒範圍。交通部公路局北區養護工程分局預計今晚8時預警性封閉人行自行車道及機車道，今晚11時預警性封閉主線及公車道，往來淡水八里間車輛，可改行關渡橋，實際啟動時間將依氣象情資調整，北區養護工程分局將於啟動前2至3小時發布行動報提共用路人預先規畫交通動線。

南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

每逢颱風假，台灣百貨零售業就必須在「開與不開」的兩難抉擇，思考一場關乎業績與企業形象的「颱風假學問」。

巴威明午後最靠近！風勢恐從淡水河口灌入台北盆地 上看11級強陣風

中颱巴威目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北進行。對台中以北、南投及東半部地區將構成威脅。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，由於它的暴風圈正在持續逐漸威脅台灣地區，中央氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報。

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。