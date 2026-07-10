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巴威颱風逼近 強風強雨後恐現4大傳染病…疾管署建議落實防疫三步驟

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
巴威颱風持續逼近，北台灣今天放颱風假，希望民眾加強防颱整備。疾管署今表示，預期將為全台帶來劇烈強風豪雨。聯合報系資料照
巴威颱風持續逼近，北台灣今天放颱風假，希望民眾加強防颱整備。疾管署今表示，預期將為全台帶來劇烈強風豪雨。聯合報系資料照

巴威颱風持續逼近，北台灣今天放颱風假，希望民眾加強防颱整備。疾管署表示，預期巴威將為全台帶來劇烈強風豪雨，強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌暴露並擴散，且雨後積水易孳生病媒蚊，恐造成類鼻疽、鉤端螺旋體病、破傷風及登革熱等傳染病風險上升；另外，若飲食衛生不注意，也容易引發腸胃道感染疾病。

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疾管署呼籲，民眾在迎戰颱風的同時務必提高警覺，提早做好防範準備，並於風雨期間及雨後落實「裝備要齊全、清除孳生源、飲食要注意」防疫三步驟，以確保自身與家人健康。

一、裝備要齊全整頓環境時務必做好個人防護措施，避免感染類鼻疽、鉤端螺旋體及破傷風。

由於颱風期間的強風暴雨會使土壤中的類鼻疽桿菌等病原菌暴露，易隨著塵土或水滴經由呼吸道吸入感染，慢性病患（如糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等重症高風險族群），在颱風期間應盡量待在室內、緊閉門窗，若必須在室內外清理環境時均建議佩戴口罩。此外，颱風過後面對積水、汙泥或災害廢棄物時，亦請穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，切勿赤手赤腳或穿拖鞋，避免皮膚傷口接觸病菌，或遭生鏽鐵釘、鐵片割刺傷而引發感染。

二、清除孳生源：風災前後落實環境整頓，提早收納閒置容器並於雨後全面巡檢，預防登革熱。

颱風來臨前，民眾可將戶外暫時不用的花盆、水桶、廢棄容器等收納至室內或倒置，從源頭減少風雨後可能積水的容器數量，同時避免器物遭強風吹落砸傷路人。

風災過後一周為登革熱防治的關鍵期，雨停後請民眾務必主動巡檢居家環境，動手清理生活周遭的積水環境與器物，仔細巡視戶內外盆栽底盤、廢棄輪胎等各式殘留積水容器，將積水倒掉並徹底刷洗去除蟲卵，大型廢棄容器可聯絡清潔隊協助清運。若民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷。

三、飲食要注意：飲水及食物變質勿飲用或食用，落實居家環境清消，杜絕腸胃道傳染病。

颱風期間如蓄水池遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。注意手部清潔，請依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手，全面防範腸道傳染病。

疾管署將持續與各縣市政府衛生局通力合作，監視災後傳染病情形，提醒民眾如有不適症狀請儘速就醫，告知相關接觸史或活動史，同時籲請醫療院所提高警覺，即時通報相關傳染病，以利衛生單位及早採取防治措施。如有傳染病相關疑問，可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

疾管署 巴威颱風 巴威

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