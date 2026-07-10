巴威將挾豪雨襲北台 北區水分署：石門水庫保留4公尺防洪空間

巴威颱風已發布海上及陸上颱風警報，經濟部水利署北區水資源分署分析，將為北台灣帶來強風豪雨，故啟動石門水庫預防性調節放水作業，已將水庫水位降至約241公尺，距滿水位約4公尺，保留約3300萬立方公尺防洪容量，俾提升後續水庫蓄洪調節能力，降低下游河道防洪壓力。

北水分署於今日上午再召開巴威颱風應變小組會議，由分署長謝明昌親自主持，全面檢視各項防颱整備工作，會中再次確認石門水庫供水設施及在建工程整備、水域碼頭防颱措施及船機撤離等工作均已完成。

另，考量淡水河口潮位變化，以及大漢溪河岸高灘地橫移門關閉時機，北水分署將自今日下午再視降雨情形滾動調整水庫調節放水量，維持適當防洪空間，提升水庫防洪調節效能，以減輕下游河道防汛負荷。

謝明昌表示，依據最新氣象資料研判，巴威颱風將為石門水庫集水區帶來顯著降雨，今日下午起降雨將逐步增強，預估明日雨勢及水庫入流量將達高峰。由降雨預報及水情分析，石門水庫尖峰入流量可能創近五年新高，已要求水庫管理人員密切掌握颱風動態、降雨情勢、水庫水位及入流變化，審慎辦理各項調節放水作業，並與下游地方政府保持密切聯繫，適時發布放水資訊，共同確保水庫運作及下游居民安全。

謝明昌提醒，石門水庫調節放水期間，下游河道水位可能於短時間內快速上升，請民眾切勿輕忽颱風及放水風險，務必遠離水庫下游河道、溪流及河床等區域，避免從事戲水、釣魚、露營、捕撈或其他活動，以維護自身生命財產安全。另請民眾持續留意中央及地方政府發布之颱風及防災資訊，配合各項警戒與管制措施，共同做好防颱準備。