陸警範圍擴大12縣市 中颱巴威對台中以北、南投及東半部構成威脅

中颱巴威今明兩天影響台灣，中央氣象署表示，巴威颱風目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北移動，對台中以北、南投及東半部地區將構成威脅。

巴威颱風上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約670公里之處，以每小時26公里速度，向西北進行。陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、南投、台東應嚴加戒備。海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天北部及東北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。