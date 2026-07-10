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LaLaport南港店及美麗華仍營業 蔣萬安籲考量安全

中央社／ 台北10日電

颱風巴威逼近，台北市今天停止上班上課，除LaLaport南港店及美麗華外，其餘10家百貨體系皆暫停營業一天；市長蔣萬安呼籲各營業場所，以安全為第一優先考量。

蔣萬安今天主持台北市政府颱風巴威工作會報，商業處在會中報告，基於維護從業員工及顧客安全，昨天已聯繫各百貨、賣場業者調整今天營業時間，目前台北101、新光三越、京站、遠東、微風、誠品、統一、大葉高島屋、BELLAVITA等10家百貨體系都暫停營業一天。

對於LaLaport南港店及美麗華今天皆正常營業，蔣萬安會後被媒體堵訪表示，還是呼籲各營業場所確保員工及消費者安全，並希望所有市民盡量把握這段期間做好防颱準備工作，以安全為第一優先考量。

台北市產業發展局長陳俊安補充，除目前已配合暫停營業的10家百貨，也希望其他業者可以基於風雨狀況評估、滾動調整營業時間，考量顧客及員工安全。

此外，蔣萬安在會中表示，全市疏散門已實施「只出不進」管制，並自下午2時起拖吊滯留車輛，同時開放全市8公尺以上道路紅黃線、77所學校停車，同時提醒民眾把握時間做好防颱準備，切勿前往山區、河邊或海域等危險區域活動。

蔣萬安說，颱風巴威暴風圈逐步逼近，從今天晚間開始到明天一整天是風雨最顯著時段，屆時才是嚴峻挑戰開始，請各單位持續保持最高警戒、不可鬆懈，且搶救災時務必落實個人防護裝備，確保自身安全。

巴威颱風

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