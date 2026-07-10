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巴威「頭輕腳重」颱風論壇曝原因 通過台灣時仍可維持中颱中段班

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前大部分旺盛對流，仍集中在巴威颱風中心附近及南側，北側受到乾空氣與較強垂直風切影響，雲系明顯遭到侵蝕，整體結構呈現破碎且不對稱的型態。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
目前大部分旺盛對流，仍集中在巴威颱風中心附近及南側，北側受到乾空氣與較強垂直風切影響，雲系明顯遭到侵蝕，整體結構呈現破碎且不對稱的型態。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

巴威颱風昨天深夜減弱為中度颱風，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，巴威「頭輕腳重」，不可輕忽。

過去一天，巴威所處的環境逐漸轉差，強度明顯減弱，整體環流結構也已不如先前完整。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從最新衛星雲圖可以看到，巴威颱風仍持續嘗試重新發展深對流，但始終無法建立持續且完整的對流覆蓋。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前大部分旺盛對流，仍集中在颱風中心附近及南側，北側受到乾空氣與較強垂直風切影響，雲系明顯遭到侵蝕，整體結構呈現破碎且不對稱的型態。󠀠

「目前巴威可說是呈現頭輕腳重的結構分布」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，主要深層對流及雲雨帶集中在南半圈，雖然強度已經減弱，但暴風圈依然相當廣大，南側環流仍十分強勁，巴威颱風所處的環境沒有到很差，讓它可以快速消風，通過台灣時仍可維持中度颱風中段班。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威對台灣的影響，並不會因為減弱而明顯減少，明天隨著南側環流逐漸掃過中部以北，中部以北及東北部將有一波相當顯著的風雨，局部地區降雨可能非常可觀，南部地區也會感受到陣陣風勢及雨勢，務必提前做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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