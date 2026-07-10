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巴威颱風來襲 亞洲航空今明取消航班資訊看這查
巴威颱風來襲，AirAsia亞洲航空部分航班取消與異動如下：
7月10日：
FD 230/231 台北-沖繩-台北，取消。
D7 378 吉隆坡-台北，取消。
D7 378/379 台北-大阪-台北，取消。
AK1510/1511, 沙巴-台北-沙巴，取消。
AK1510/1511, 台北-福岡-台北，取消。
AK170/171 吉隆坡-高雄-吉隆坡，取消。
AK170/171 高雄-大阪-高雄，取消。
7月11日：
D7 379 台北-吉隆坡，取消。
AirAsia表示，其他班機目前正常起降，提醒搭機旅客以及接機民眾可隨時上AirAsia Taiwan 粉絲團或桃園／高雄機場官方網站查詢最新動態資訊。
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