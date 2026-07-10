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微風配合政府停班停課公告 7月10日各館暫停營業

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

因應巴威颱風可能帶來的強風豪雨，微風集團將配合政府停班停課公告，7月10日（五）各館暫停營業一天。

微風表示，公司始終將顧客、專櫃夥伴、同仁及所有第一線工作人員的安全放在首位。我們相信，在颱風期間減少不必要的人員移動、共同守護公共安全，不僅是營運上的安排，更是企業對每一位夥伴、每一位顧客，以及社會應盡的責任。

待天候恢復穩定後，各館將依正常營業時間恢復服務。相關營業資訊將同步公告於微風集團官方網站及官方社群平台，敬請留意最新消息。如有購物需求，也歡迎利用「微風精品線上 BREEZE ONLINE」享受安心、便利的線上購物服務。

微風表示，造成您的不便，我們深感抱歉，並感謝所有顧客、品牌夥伴的理解與支持。

巴威颱風

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