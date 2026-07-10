聽新聞
0:00 / 0:00
微風配合政府停班停課公告 7月10日各館暫停營業
因應巴威颱風可能帶來的強風豪雨，微風集團將配合政府停班停課公告，7月10日（五）各館暫停營業一天。
微風表示，公司始終將顧客、專櫃夥伴、同仁及所有第一線工作人員的安全放在首位。我們相信，在颱風期間減少不必要的人員移動、共同守護公共安全，不僅是營運上的安排，更是企業對每一位夥伴、每一位顧客，以及社會應盡的責任。
待天候恢復穩定後，各館將依正常營業時間恢復服務。相關營業資訊將同步公告於微風集團官方網站及官方社群平台，敬請留意最新消息。如有購物需求，也歡迎利用「微風精品線上 BREEZE ONLINE」享受安心、便利的線上購物服務。
微風表示，造成您的不便，我們深感抱歉，並感謝所有顧客、品牌夥伴的理解與支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。