陸預報 巴威颱風明晚在浙江福建沿海登陸

為因應強颱巴威侵襲，今天（7月10日）6時，大陸中央氣象台發布了颱風橙色預警、暴雨黃色預警、強對流天氣藍色預警。預計巴威颱風將於11日晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸（強颱風級或颱風級），登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

根據陸方的預報，今年第9號颱風巴威於昨晚由超強颱風級減弱為強颱風級，今天早晨5點，其中心位於基隆市東南方大約830公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有14級（每秒45公尺），十二級風圈半徑120至180公里。預計，巴威將以每小時15至20公里的速度向西北方向移動，逐漸向浙閩沿海靠近，將於11日晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸（強颱風級或颱風級，13至15級，每秒40至48公尺），登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

中新社報導，江蘇海事局統計，截至9日晚間，長江下游江蘇段暫停轄區所有水上水下施工作業和出江試航作業，所有在外試航船舶返港；海事、漁政部門組織沿海養殖漁船撤離回港，指導267艘施工作業船舶、1149名在船人員撤離，125艘沿海風電運維船舶均已進港避風；引導轄區6艘CAPE型船舶駛往公海水域避風。中國鐵路上海局集團有限公司9日晚間採取超前預警、主動避險等措施，調整列車開行方案，計畫對7月11日至13日衢寧鐵路、甬金鐵路，11日至12日滬昆鐵路、金台鐵路，12日至13日金千鐵路、銅九鐵路、皖贛鐵路，12日至14日合九鐵路、阜六鐵路等線路部分時段途經列車採取臨時停運措施。

大陸交通部救撈局指出，在颱風影響區域，救撈系統共部署11艘大功率專業救撈船舶、6架救助航空器參與應急值守，確保高效處置突發險情。

目前浙江、湖北已有多處地方宣布停課停班。中共福建省委9日召開常委擴大會議，會議強調，巴威逐漸靠近該省。全省各地各部門要堅決克服麻痹思想和僥倖心理，樹牢底線思維、極限思維，嚴陣以待、嚴密防範、嚴防死守，全面進入回應迎戰狀態，預置布防搶險救援力量和物資裝備，確保發生險情災情時快速響應、就近調配、高效處置。7月9日下午，浙江省委也召開巴威防禦工作視訊調度會。

作為大陸政治中心所在地，北京市長殷勇7月9日中午主持召開全市防汛防颱風部署會，部署巴威防範應對工作。他強調，此次颱風強度高、水汽充沛、路徑不確定性大，先期輸送的水汽預計即將影響該市，造成大範圍、長時間降雨，疊加該市汛期降雨複雜形勢，防範工作將迎來一場「大考」。要做好防大汛、搶大險、防強颱風的各項準備，嚴陣以待、全力以赴，把各項防範措施落實到位，堅決打好防汛防颱風攻堅戰，「確保首都安全穩定和人民群眾生命財產安全」。