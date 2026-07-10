快訊

北約峰會最狂伴手禮！厄多安送左輪手槍附6發實彈 各國領袖忙善後

巴威颱風來襲 台東縣宣布：蘭嶼、綠島下午1點後停班課

颱風航班取消別急退票！「1步做錯」旅遊不便險恐拒賠 兩大關鍵一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

陸預報 巴威颱風明晚在浙江福建沿海登陸

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
強颱巴威來襲，大陸交通部救撈局指出，共部署11艘大功率專業救撈船舶、6架救助航空器參與應急值守。（圖／取自「中國救撈」微信公眾號）
強颱巴威來襲，大陸交通部救撈局指出，共部署11艘大功率專業救撈船舶、6架救助航空器參與應急值守。（圖／取自「中國救撈」微信公眾號）

為因應強颱巴威侵襲，今天（7月10日）6時，大陸中央氣象台發布了颱風橙色預警、暴雨黃色預警、強對流天氣藍色預警。預計巴威颱風將於11日晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸（強颱風級或颱風級），登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

根據陸方的預報，今年第9號颱風巴威於昨晚由超強颱風級減弱為強颱風級，今天早晨5點，其中心位於基隆市東南方大約830公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有14級（每秒45公尺），十二級風圈半徑120至180公里。預計，巴威將以每小時15至20公里的速度向西北方向移動，逐漸向浙閩沿海靠近，將於11日晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸（強颱風級或颱風級，13至15級，每秒40至48公尺），登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

中新社報導，江蘇海事局統計，截至9日晚間，長江下游江蘇段暫停轄區所有水上水下施工作業和出江試航作業，所有在外試航船舶返港；海事、漁政部門組織沿海養殖漁船撤離回港，指導267艘施工作業船舶、1149名在船人員撤離，125艘沿海風電運維船舶均已進港避風；引導轄區6艘CAPE型船舶駛往公海水域避風。中國鐵路上海局集團有限公司9日晚間採取超前預警、主動避險等措施，調整列車開行方案，計畫對7月11日至13日衢寧鐵路、甬金鐵路，11日至12日滬昆鐵路、金台鐵路，12日至13日金千鐵路、銅九鐵路、皖贛鐵路，12日至14日合九鐵路、阜六鐵路等線路部分時段途經列車採取臨時停運措施。

大陸交通部救撈局指出，在颱風影響區域，救撈系統共部署11艘大功率專業救撈船舶、6架救助航空器參與應急值守，確保高效處置突發險情。

目前浙江、湖北已有多處地方宣布停課停班。中共福建省委9日召開常委擴大會議，會議強調，巴威逐漸靠近該省。全省各地各部門要堅決克服麻痹思想和僥倖心理，樹牢底線思維、極限思維，嚴陣以待、嚴密防範、嚴防死守，全面進入回應迎戰狀態，預置布防搶險救援力量和物資裝備，確保發生險情災情時快速響應、就近調配、高效處置。7月9日下午，浙江省委也召開巴威防禦工作視訊調度會。

作為大陸政治中心所在地，北京市長殷勇7月9日中午主持召開全市防汛防颱風部署會，部署巴威防範應對工作。他強調，此次颱風強度高、水汽充沛、路徑不確定性大，先期輸送的水汽預計即將影響該市，造成大範圍、長時間降雨，疊加該市汛期降雨複雜形勢，防範工作將迎來一場「大考」。要做好防大汛、搶大險、防強颱風的各項準備，嚴陣以待、全力以赴，把各項防範措施落實到位，堅決打好防汛防颱風攻堅戰，「確保首都安全穩定和人民群眾生命財產安全」。

福建 巴威颱風 巴威

延伸閱讀

強颱巴威逼近牽動浙閩防線 大陸發布橙色預警、萬餘漁船提前避風

大陸東南部警戒「巴威」颱風 江蘇省中小學下午起停課

強颱巴威逼近是否會登陸？氣象署模擬兩套致災情境

強颱巴威明晚到周六影響最劇各地豪大雨 明白天起北部東北部雨勢轉強

相關新聞

巴威颱風來襲 台東縣宣布：蘭嶼、綠島下午1點後停班課

台東縣政府通報：受巴威颱風影響，蘭嶼鄉、綠島鄉今天下午1時起停止上班、停止上課。

巴威海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 明天18縣市颱風假達標

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天上午10時的風雨預測，風力達標有17個縣市，另根據24小時累積雨量預測有6個縣市達標，綜合評估共計18縣市達標。

陸警範圍擴大12縣市 中颱巴威對台中以北、南投及東半部構成威脅

中颱巴威今明兩天影響台灣，中央氣象署表示，巴威颱風目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北移動，對台中以北、南投及東半部地區將構成威脅。

巴威「頭輕腳重」颱風論壇曝原因 通過台灣時仍可維持中颱中段班

巴威颱風昨天深夜減弱為中度颱風，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，巴威「頭輕腳重」，不可輕忽。

巴威颱風即將侵襲 氣象署：台北盆地明午後到晚上恐11級強陣風

中颱巴威目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北進行。對台中以北、南投及東半部地區將構成威脅。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，由於它的暴風圈正在持續逐漸威脅台灣地區，中央氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報。

朝對台灣友善情況發展？粉專：巴威最新風場減弱幅度明顯 路徑再北調

中度颱風巴威目前距離台灣的東南東方約680公里，向西北移動，對基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮地區將構成威脅。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，巴威海陸警齊發，最新風場減弱幅度明顯，路徑再北調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。