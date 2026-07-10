朝對台灣友善情況發展？粉專：巴威最新風場減弱幅度明顯 路徑再北調

中度颱風巴威目前距離台灣的東南東方約680公里，向西北移動，對基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮地區將構成威脅。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，巴威海陸警齊發，最新風場減弱幅度明顯，路徑再北調。

「觀氣象看天氣」表示，巴威颱風不論自身強度、預報路徑皆往好的方向發展，從SAR衛星風場清晨5時的掃描中，可以明顯看到颱風低層環流雖保持完整，七級風範圍依舊不小。「但最強風速中前幾天的紫色，目前已經只剩下紅褐色（約40m/s）」。

路徑方面，「觀氣象看天氣」表示，各國官方及氣象署高解析度區域模式資料，也都是明顯的往北調整，至釣魚島以北通過。因為明顯北調，預期颱風中心將從距離台灣200公里以上位置通過，也導致十級暴風圈實際碰觸到北台灣陸地的機會大幅降低。不排除路徑在近台時，受地形影響會有南北偏移的可能。

不過，「觀氣象看天氣」表示，巴威近台時，暴風半徑依舊會維持320至350公里以上，強度維持中颱，加上南方有西南季風水氣充足，中部以北風雨依舊不小，陣風極值會稍微減弱、降雨時間稍微縮短，但仍要戒備。「目前巴威的情況，至少是朝對台灣友善的情況發展」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。