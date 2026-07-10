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北市放颱風假今仍有2大型百貨公司營業 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報受訪。記者楊正海／攝影

颱風巴威即將襲台，今天有12縣市放颱風假，台北市昨晚宣布今天停班停課，北市10家百貨體系業者也停止營業，但仍有2家業者照常營業（lalaport、美麗華）。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，還是呼籲各營業場所、商家、大賣場或百貨，夠確保員工還有消費者的安全。

北市產發局長陳俊安指出，昨天市長在應變中心工作會議上就很明確指示商業處，聯繫台北市百貨業者，希望大家考量到今天稍晚之後的風雨，能基於顧客跟員工的安全，調整營業時間。

他說，截至目前知道台北市目前有10個百貨體系，包括台北101、新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、誠品生活、統一百貨、大葉高島屋、京站跟 Bellavita 等百貨，都已經暫停營業一天，所以也希望其他的百貨業者也能夠評估下午的風雨的情形，滾動調整營業的時間。

蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報受訪時指出，已經有10家百貨業者、大賣場停止營業，基本上配合今天北市停班停課的宣布，停止營業，市府還是希望所有的市民朋友，盡量做好防颱的準備工作，特別把握今天的防颱準備時間，至於營業場所，市府還是希望一樣以確保員工，還有所有顧客的安全為第一的優先考量。

巴威颱風 蔣萬安

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