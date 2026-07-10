聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風看診不撲空！宜蘭3大醫院「颱風特別門診」異動懶人包
巴威颱風來襲，宜蘭上午無風雨，還出太陽。北榮員山及蘇澳暨分院今天上午開設「颱風特別門診」，很多民眾看診拿藥；國立陽明大學附設醫院也有提供部分門診，服務需要就醫的民眾。
北榮員山及蘇澳兩分院院本部急診照常24小時服務，員山市區門診部、蘇澳院本部皆於上午開設「颱風特別門診」，下午及晚間停診。
員山分院開設上午市區「颱風特別門診」包括一般內科朱正偉主任，一般外科謝榮鴻主任，精神科朱嘉芳醫師，蘇澳分院是許立明主任。
至於國立陽明大學附設醫院上午開設「颱風特別門診」，共有胸腔外科、婦產科、小兒科、家醫科、放射腫瘤科、新陳代謝科、泌尿科、心臟血管外科、眼科。
另外，陽大蘭陽院區急診照常，美沙冬給藥時間08:30-14:30，蘭陽院區CT及MRI上午正常服務，其他檢查停止服務，請於上班時間致電重新安排檢查時間，放射治療時間上午8點到下午1點，抽血服務蘭陽院區上午配合颱風特別門診服務。當日停診的掛號民眾，請自行預約其他門診時段看診。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。