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巴威颱風看診不撲空！宜蘭3大醫院「颱風特別門診」異動懶人包

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭上午無風雨，還出太陽，北榮員山分院上午開設「颱風特別門診」，抽血也照常，不少民眾看診拿藥。記者戴永華／攝影
宜蘭上午無風雨，還出太陽，北榮員山分院上午開設「颱風特別門診」，抽血也照常，不少民眾看診拿藥。記者戴永華／攝影

巴威颱風來襲，宜蘭上午無風雨，還出太陽。北榮員山及蘇澳暨分院今天上午開設「颱風特別門診」，很多民眾看診拿藥；國立陽明大學附設醫院也有提供部分門診，服務需要就醫的民眾。

北榮員山及蘇澳兩分院院本部急診照常24小時服務，員山市區門診部、蘇澳院本部皆於上午開設「颱風特別門診」，下午及晚間停診。

員山分院開設上午市區「颱風特別門診」包括一般內科朱正偉主任，一般外科謝榮鴻主任，精神科朱嘉芳醫師，蘇澳分院是許立明主任。

至於國立陽明大學附設醫院上午開設「颱風特別門診」，共有胸腔外科、婦產科、小兒科、家醫科、放射腫瘤科、新陳代謝科、泌尿科、心臟血管外科、眼科。

另外，陽大蘭陽院區急診照常，美沙冬給藥時間08:30-14:30，蘭陽院區CT及MRI上午正常服務，其他檢查停止服務，請於上班時間致電重新安排檢查時間，放射治療時間上午8點到下午1點，抽血服務蘭陽院區上午配合颱風特別門診服務。當日停診的掛號民眾，請自行預約其他門診時段看診。

巴威颱風 宜蘭 陽明大學

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