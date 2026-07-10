影／基隆浪高逾3米 愛四路、義二路、基金一路民宅商家架防水閘門

強颱巴威逼近，已發布海警，基隆市外木山、八斗子及潮境海域等都已有長浪發生，浪高已逾3米高，海巡加強巡邏避免民眾靠近發生危險，易淹水地區基隆廟口夜市愛四路、義二路及基金一路情人湖入口處兩側商家、民宅，很多都架起防水閘門防範淹水再現。義二路商家說，「希望淹水不要太大，可以擋住，多年前曾淹到腰部。」

義二路靠近中正路一帶低勢較低，往年多次豪大雨都有淹水紀錄，整排商家很多都在門口架設防水閘門，一家雜貨店還在閘門前再放沙包盼能擋水，旁邊美食店老闆今天也把防水閘門架好，老闆說，多年前曾淹到腰，大家都怕再淹水，近年水溝都有清，希望不要再淹。

另外，基隆廟口夜市愛四路低窪處店前，今天上午也都把防水閘門架好，彰化銀行今天沒營業，大門口及停車場入口都架好防水閘門阻擋淹水。基金一路情人湖入口商家，多年前淹水災情慘，商家、民宅今天防水閘門也都開始架設。

基隆市政府表示，針對地勢較陡峭、地質敏感度較高的湖海路及北寧路，市府已分別設置9處及5處監測點，24小時持續監測邊坡位移及裂縫情形，及早掌握坍方風險，並與中央保持密切聯繫，即時研判監測資訊。

市長謝國樑指示各局處依最新風雨預報滾動檢討各項應變措施，視情勢適時提升災害應變中心開設層級。針對轄內34條土石流潛勢溪流，市府已完成現有44戶、80位保全戶資料更新，並持續密切掌握中央發布的紅、黃色警戒資訊。對於低窪易淹水地區、土石流潛勢區及溪流周邊等高風險區域，均已建立預防性疏散撤離及收容安置機制，必要時立即啟動。

全市已整備完成188處避難收容處所，最大可收容約4萬4千餘人。另為提升安置量能，市府已與北都、華都、國都、華國、科達及阿羅哈等7家合法旅宿業者簽訂合作契約，可依災情需要作為緊急收容安置場所。

基隆河沿岸16座抽水站及市區7座抽水站均已完成安全檢查，設備運作正常；大武崙溪等6條市管區域排水及雨水下水道清淤作業也已全數完成，確保排水系統維持最佳效能。

為因應突發性強降雨，市府已備妥6部大型移動式抽水機，其中2部已提前部署於大武崙溪武嶺街口及東四碼頭旁待命。針對中正區、仁愛區，以及湖海路、北寧路、堵南地下道、八堵路鐵路涵洞及愛四路夜市周邊等易積淹水地區，均已建立預警及應變機制，必要時將立即實施交通管制及相關防災措施。

強颱巴威逼近，基隆市外木山、八斗子及潮境海域等都已有長浪發生，浪高已逾3米。記者游明煌／攝影

愛四路、義二路、基金一路民宅商家架防水閘門。記者游明煌／攝影

愛四路、義二路、基金一路民宅商家架防水閘門。記者游明煌／攝影

愛四路、義二路、基金一路民宅商家架防水閘門。記者游明煌／攝影

愛四路、義二路、基金一路民宅商家架防水閘門。記者游明煌／攝影