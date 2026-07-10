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巴威颱風來襲 盧秀燕要求和平區730保全戶預先撤離

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
巴威颱風來襲，台中市消防局災害應變中心上午9點提升一級開設。記者曾健祐／攝影
巴威颱風來襲，台中市消防局災害應變中心上午9點提升一級開設。記者曾健祐／攝影

巴威颱風來襲，台中市消防局災害應變中心上午9點提升一級開設，由市長盧秀燕主持工作會報，她表示預計和平山區雨量恐達500至800毫米，和平區內有730位保全戶，為了安全起見應預防性撤離，鄰近山區區公所也需利用今天天氣穩定提前準備。

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盧秀燕會中和和平區長吳萬福視訊，並詢問前天氣狀況，吳表示現在天氣很好，盧表示根據氣象團隊預測，今晚開始山區下大雨，且今晚起至明天，山區雨量將達500至800毫米，是非常驚人的雨量。

盧指出，近年和平山區沒下這麼多，台中山區大雨很可能有土石流、大規模崩塌，希望山區的幾個地區，包括和平區、東勢區、新社區、太平區、石岡區，及霧峰區等，其中有保全戶要預先預防性撤離。

盧秀燕提到，和平區內有730位保全戶民眾，她請區長傍晚前預防性撤離，不要到了大雨、土石流來，這樣跑也來不及，利用今天天氣穩定預先準備，她理解民眾離家不方便，但一天半須忍耐一下，為了安全起見撤離，總比暴露危險中好，要求民政局、各區公所區長協助督導。

盧也提醒海線區的幾個區公所，颱風來期間海邊風會非常大，白天加強整備，重點在於勸導觀浪、戲水民眾，通通不容許，結合水利、警察人員，務必勸提，不聽勸就開罰單，要強制執行。

台中市長盧秀燕（中）今上午赴台中市消防局災害應變中心主持工作會報。記者曾健祐／攝影
台中市長盧秀燕（中）今上午赴台中市消防局災害應變中心主持工作會報。記者曾健祐／攝影

台中市長盧秀燕今上午赴台中市消防局災害應變中心主持工作會報。記者曾健祐／攝影
台中市長盧秀燕今上午赴台中市消防局災害應變中心主持工作會報。記者曾健祐／攝影

盧秀燕 巴威颱風 雨量

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