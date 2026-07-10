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巴威颱風影響 今14航線、114航次停航
受巴威颱風影響，交通部航港局表示，今日(7月10日) 共有14航線，計114航次停航。資訊如下：
1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.富岡-綠島：全部停航(10航次)。
7.綠島-成功：全部停航(2航次)。
8.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
9.蘭嶼-綠島：全部停航(1航次)。
10.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
11.高雄-馬公：全部停航(1航次)。
12.布袋-馬公：全部停航(2航次)。
13.東港-小琉球：全部停航(46航次)。
14.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
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