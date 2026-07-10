巴威颱風影響 今14航線、114航次停航

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天上午10時的風雨預測，風力達標有17個縣市，另根據24小時累積雨量預測有6個縣市達標，綜合評估共計18縣市達標。

2026-07-10 10:05