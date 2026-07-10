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高雄網友猜「今天95%放颱風假」遭打臉 網笑問：最近想買哪些股

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象署今早公布的巴威颱風預測圖。圖／截自中央氣象署官網
中央氣象署今早公布的巴威颱風預測圖。圖／截自中央氣象署官網

巴威颱風來襲，高市府昨晚根據中央氣象署資訊，高雄市風力及雨量預測均未達停班停課標準，宣布今天仍正常上班上課，但有網友在市府未宣布前，大膽預測「95%放颱風假」結果遭狠打臉，還有網友笑問「麻煩原PO推薦有買的股票，我要去放空」。

高雄市今天雖風雨未達標準，未放颱風假，但高市消防局今天上午8時發布已設立「巴威颱風應變中心」一級開設，呼籲民眾小心防範。

有網友昨天在PTT高雄版先行貼文預測，指颱風看起來是周五下午進來，基本上明天全台的預測風速應該都會達標，這次又是強颱，不只北部，南部也不敢掉以輕心，猜測高雄放假機率95%。

原PO貼文後，結果高市府宣布今天風雨未達標準不放颱風假的訊息，打臉原PO，也引起網友一陣熱議。

有網友笑問「麻煩原PO推薦你有買的股票，我要去放空」、「請問你最近想買哪些股票？」

有網友酸指，「市府已經宣布不放假了，就是那5% 」、「自己請假就100%了」、 「翹課翹班就100趴」、「沒有祭品獻祭」、「每天都想放假～真的是服了」、「高雄明天大晴天是要放什麼假？」

巴威颱風

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