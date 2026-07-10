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巴威來襲…烏來崩塌率高達90% 屈尺預測水位恐一級警戒

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，在新北16年停班課標準都一樣。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，在新北16年停班課標準都一樣。記者葉德正／攝影

蘇拉、蘇迪勒重創新北烏來地區，這次巴威來勢洶洶，新北市長侯友宜指示全面備戰。天氣風險公司與台大氣候天氣災害研究中心都在今天新北防災會議中指出，新北南側山區日雨量恐達400-600mm，烏來崩塌發生率高達90％以上，新店屈尺河川明天下午2時許水位預計達一級警戒，烏來覽勝橋雖是二級也接近一級，不可不慎。

天氣風險公司在會中指出，風雨開始明顯增加時間為周五入夜至周六清晨，因十級暴風圈通過新北陸地，周六有強風豪雨

周六新北北側預估日累積雨量250-400mm、東側250-400mm、西側250-350mm、南側400-600mm。

在風力預測部分，周六市區平均風6-7級、陣風8-12級；郊區平均風7-9級、陣風11-13級。

台大氣候天氣災害研究中心指出，根據氣象署資料，沿海地區最高波高可達12公尺，北海岸與東北角民眾請勿前往。

根據資料預測台北橋、秀朗橋、新海橋都會達到三級警戒。

而新店屈尺預計明天下午2時達一級警戒，上龜山橋、覽勝橋則會達二級警戒水位。

至於崩塌發生機率，中發生率地區有三峽、土城、石碇、坪林、新莊、鶯歌、樹林、汐止、烏來、新店、金山、萬里12區。

中高發生率有三峽、烏來2區，而超過90％的高發生率地區則是「烏來」。

巴威 烏來 崩塌 巴威颱風 侯友宜

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