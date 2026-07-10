巴威來襲…烏來崩塌率高達90% 屈尺預測水位恐一級警戒

巴威颱風逐漸逼近台灣，雖然已減弱為中度颱風，不過氣象局預估今（10日）晚以後將進入風雨明顯增強時期，不少民眾趁著颱風來臨前，紛紛前往超市、大賣場採買防颱物資。韓籍啦啦隊女神李多慧也加入囤糧行列，沒想到一抵達賣場，看到長長的結帳隊伍後，立刻打消採買念頭，最後空手而返，直呼「大家到底都是怎麼有耐心排隊的啊！」

2026-07-10 10:17