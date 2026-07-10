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巴威襲台…今新竹巨城11點照常開 SOGO、iFG遠雄廣場休息

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
遠東巨城購物中心則表示上午11時起照常營業。記者黃羿馨／攝影
遠東巨城購物中心則表示上午11時起照常營業。記者黃羿馨／攝影

颱風巴威即將襲台，新竹市政府今早7時將災害應變中心提升為一級開設，市長高虹安主持防災會議，表示今天下半天至周六晚間將是新竹市風雨影響最明顯時段。受到颱風影響，SOGO新竹店宣布今天暫停營業，遠東巨城購物中心則表示上午11時起照常營業。

受到停班停課影響，SOGO新竹店及iFG遠雄廣場新竹店公告，基於颱風來襲及顧及員工、顧客安全，7月10日暫停營業，不便之處敬請見諒；至於遠東巨城購物中心則宣布，今天上午11時起仍照常營業，將視天候狀況滾動調整營運措施，提醒民眾外出留意安全。

高虹安今天在臉書表示，市府災害應變中心已提升為一級開設，各局處24小時進駐，並聽取消防局最新颱風情資及確認各單位整備情形；據氣象署預報，今天下半天起至周六晚間是新竹市受風雨影響最明顯的關鍵時段，預估可能出現10至11級強陣風，並有大雨至豪雨等級降雨。

高虹安表示，考量今天傍晚至晚間風雨可能增強，正值民眾下班、下課通勤時段，加上新竹與鄰近縣市屬共同生活圈，跨縣市通勤、通學頻繁，為避免市民於風雨最劇烈時返家，因此提前宣布停班停課，也讓民眾有更充裕時間完成防颱準備。

她也提醒，民眾應固定陽台盆栽、招牌及懸掛物，低窪地區可向各區公所借用沙包及防水擋板，並呼籲這兩天減少非必要外出，切勿前往海邊觀浪、戲水，如有緊急需求可撥打110、119或1999尋求協助。

SOGO新竹店宣布7月10日暫停營業。圖／取自SOGO新竹店臉書
SOGO新竹店宣布7月10日暫停營業。圖／取自SOGO新竹店臉書

iFG遠雄廣場宣布7月10日暫停營業。圖／取自iFG遠雄廣場臉書
iFG遠雄廣場宣布7月10日暫停營業。圖／取自iFG遠雄廣場臉書

巴威颱風 巴威 SOGO 巨城 高虹安

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