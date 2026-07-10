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北市一宣布颱風假KTV包廂被訂滿？蔣萬安呼籲市民：確保安全為最首要

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報受訪。記者楊正海／攝影

颱風巴威即將襲台，今天有12縣市放颱風假，北北基桃4市昨晚宣布今天停班停課。中央氣象署今天上午8時30分將台北市納入陸上警戒區域，台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報，市府也表示，明天是否停班停課，今晚8時將宣布。

另外，北市昨天宣布颱風假後，外傳KTV包廂被訂滿，媒體也問蔣萬安，會不會呼籲業者能停止營業？蔣萬安指出，他再次強調，希望所有的市民朋友，也把握今天這個時間「防颱整備日」做好各項的防颱整備工作。包括對於陽台的清潔整理，或是各項盆栽、擺放物的收納，或者是外牆懸掛物的穩固等等。

蔣萬安說，當然也希望，如果需要防水閘門的架設或者沙包的需求，事先的預置等，所以把握這個時間，因為晚間開始，市府氣象團隊就預測，包括風勢、雨勢，就會增強，而且一直到明天一整天，而且預期可能造成災情，會非常的嚴重，不可不慎。

蔣萬安表示，還是呼籲所有的市民朋友，一切以確保大家的安全為最首要的事情，也希望把握這個白天的時間，在各項整備工作上面能夠做得非常的落實和到位。

台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報。記者楊正海／攝影

巴威颱風 蔣萬安

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