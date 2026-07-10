巴威海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 明天18縣市颱風假達標

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天上午10時的風雨預測，風力達標有17個縣市，另根據24小時累積雨量預測有6個縣市達標，綜合評估共計18縣市達標。

巴威颱風今天上午9時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約690公里之處，以每小時25公里速度，向西北進行。陸上警戒：基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮。海上警戒：北部海面、海峽北部、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽。

今天停止上班、停止上課的10個縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。

根據中央氣象署今天上午10時公布的24小時累積雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，達標地區有宜蘭縣、新竹縣、桃園市山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區。

明天凌晨0時至明天上午6時風力達標地區有基隆市、新北市、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。