巴威走這路徑機率最高！1張圖看重要時序 賈新興指暴風圈明天凌晨觸陸

巴威颱風的陸警已發布，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，因為捲入北方乾空氣及偏冷海溫，颱風減弱為中度颱風。巴威的強度雖減弱為中颱，提醒民眾利用今天務必做好防颱工作。

路徑方面，賈新興表示，歐洲系集預報平均有通過石垣島附近的機率，AI系集以通過宮古島以西的機率最高。綜合評估，巴威颱風中心以通過石垣島至宮古島之間的機率最高。

賈新興表示，預期巴威颱風暴風圈今晚8時觸海，明天凌晨0時觸陸，明天上午10時10級風圈觸陸，周日凌晨0時脫陸，周日上午6時脫海。明天上午10時至下午4時，北海岸至東北角10級風圈影響，晚上暴風圈逐漸脫離本島。

天氣趨勢，他說，明天，受巴威颱風影響，全台有雨並有強陣風，其中各地山區及宜蘭有較大雨勢發生的機率。周日中午前全台有雨，中午後台南以北及宜花東雨勢趨緩。下周一，高屏及台東有局部雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫陣雨。下周二至下周三，花東有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風路徑圖。圖／取自賈新興臉書