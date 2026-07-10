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今放颱風假 蔣萬安說原因：希望市民把握今天「防颱整備日」
颱風巴威即將襲台，今天有12縣市放颱風假，北北基桃4市昨晚宣布今天停班停課。台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報受訪指出，北市府昨天宣布今天停止上班上課，也希望所有的市民朋友也把握今天「防颱整備日」。
蔣萬安指出，他再次強調，面對這一次25年來暴風圈最大的颱風，市府嚴陣以待、料敵從寬、禦敵從嚴。再加上台北市連日的豪大雨造成土壤含水量的飽和，也大幅提升了包括像坡地等地方致災的風險，所以昨天就宣布今天停止上班上課，也希望所有的市民朋友也把握今天「防颱整備日」，可以好好的做各項的防颱準備工作，當然同時也可以做好接下來災後復原各項計畫。
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