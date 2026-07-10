颱風航班取消別急退票！「1步做錯」旅遊不便險恐拒賠 兩大關鍵一次看

巴威颱風來襲，不少航空公司陸續宣布取消或調整航班，許多準備出國的旅客也擔心，若航班取消，旅遊不便險是否能申請理賠。近日一名網友分享自身遭遇，引發大批網友及保險從業人員討論，提醒旅客留意保單條款，以免影響自身權益。

一名網友在社群平台Threads發文表示，原訂7月11日搭機前往東京、7月15日返台，卻因颱風導致去程航班取消，航空公司安排7月14日替代航班出發，讓他苦笑直呼「玩兩天一夜？」並表示，向保險公司客服詢問後得知，只要航空公司提供替代航班，旅客原則上須搭乘替代航班，且須符合保單約定的延誤時數等條件，旅遊不便險才可能啟動；若放棄替代航班，自行購買其他航班，恐無法獲得理賠，因此發文求助「我怎麼可能7月14日飛過去、7月15日回來？」、「還是我直接按退款？」

貼文曝光後，引發不少有類似經驗的網友留言分享，也有保險業務提醒，旅遊不便險理賠仍須依各家保單條款認定，但大致可歸納出兩項重要原則。

第一，航空公司若提供替代航班，應優先搭乘替代航班。

網友指出，若航空公司已安排替代航班，旅客若自行放棄搭乘，改買其他機票，多數情況下將難以啟動旅遊不便險理賠。不過，若替代航班時間不符合行程規畫，可先向航空公司詢問是否仍可改搭其他班次，避免直接退款後另行購票，影響理賠資格。

第二，若自行安排替代航班，須留意是否仍在保險期間內。

也有網友查閱保單條款後指出，部分保單規定，若由被保險人自行安排替代班機，除返台航班外，替代航班必須安排在原保險期間內，才可能符合旅遊不便險理賠條件。換言之，若因航班取消辦理退款後，自行改訂其他航空公司的航班，只要符合保單約定、且起飛時間仍在保險期間內，仍有機會獲得理賠，但實際仍須依各家保險公司的保單內容及理賠認定為準。

此外，也有網友提醒，目前市面上旅遊不便險針對航班取消的理賠金額，多數有額度上限，即使符合理賠資格，也未必足以完全彌補重新購買機票、住宿或行程變更等額外支出，建議旅客遇到航班異動時，先向航空公司及保險公司確認自身權益，再決定是否接受替代航班或另行安排行程。