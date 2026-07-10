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怕偏鄉聽不到撤離警報 花蓮警5台移動警報器進駐防災示警

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣警察局鳳林分局啟用5台移動式警報器進駐重點區域，配合手機警訊及鳴笛示警，讓居民能即時接收防災資訊。圖／鳳林警分局提供
花蓮縣警察局鳳林分局啟用5台移動式警報器進駐重點區域，配合手機警訊及鳴笛示警，讓居民能即時接收防災資訊。圖／鳳林警分局提供

巴威颱風逼近，萬里溪堰塞湖今天發布紅色警戒，考量花蓮有偏遠聚落及零星住戶難以接收警報訊息，花蓮縣警察局鳳林分局啟用5台移動式警報器進駐重點區域，配合手機警訊及鳴笛示警，讓居民能即時接收防災資訊。

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鳳林警分局表示，移動式警報器由警政署配發，具備高度機動性與快速部署優勢，不受固定設備限制，可依災情變化隨時調整位置，運用於易淹水地區、土石流潛勢區、河川警戒範圍及撤離熱區。設備除可發出高分貝警示聲響，也能透過擴音系統發布撤離通知、道路封閉、交通管制及各項防災訊息，即使在豪雨、強風或通訊受干擾情況下，仍能有效傳達重要資訊。

警方指出，花蓮縱谷地區部分散村及部落住戶分散，平時由警察機關或村里辦公處發布的警報聲不易傳達至所有住家，因此在萬里溪堰塞湖升級紅色警戒後，除透過手機發布災防告警細胞廣播訊息（CMS）外，也同步派遣警報車進駐各防災據點，確保居民能第一時間獲得預警資訊。

目前5台移動式警報器已完成部署，分別設置於鳳林鎮鳳信里萬里溪橋下游周邊、山興派出所高地、萬榮鄉西寶大橋附近、光復鄉東富村下阿陶莫部落及光復鄉大同村中學街一帶等重點區域，後續將依災情發展及災害應變中心指示彈性調整配置。

紅色警戒發布後，林業及自然保育署已通知警消單位執行堰塞湖警報作業，警報模式為「鳴5秒、停5秒」，連續重複9次、總長85秒，並於10分鐘及20分鐘後再各播放一次，藉此提高警示效果。

警方呼籲，颱風及豪雨期間應密切關注氣象及防災資訊，如接獲撤離通知或聽聞警報器鳴響，務必依照指示儘速疏散，避免進入河川及警戒區域，降低災害風險。

花蓮縣警察局鳳林分局啟用5台移動式警報器進駐重點區域，配合手機警訊及鳴笛示警，讓居民能即時接收防災資訊。圖／鳳林警分局提供
花蓮縣警察局鳳林分局啟用5台移動式警報器進駐重點區域，配合手機警訊及鳴笛示警，讓居民能即時接收防災資訊。圖／鳳林警分局提供

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