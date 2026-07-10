颱風假出門注意！北捷班距拉長至12分、公車視風雨減班停駛

颱風巴威來襲，北北基桃生活圈宣布放颱風假，雖然一早尚未有明顯風雨，不過北捷已經調整列車班距，而公車業者也將視情況減班，呼籲民眾搭乘前至官網查詢。

台北捷運表示，因應今天停班停課，文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距約12分鐘，而南勢角站-大橋頭站等重疊區段約6分鐘。

北捷表示，各路線將視運量及風速調整班距或平面高架路段暫停營運。

另外，遺失物中心、北投會館（僅北捷行旅維持營運）、逃生體驗營、捷運商品館也暫停服務。木柵機廠停車場配合市府疏散水門政策，7月10日上午10時起開放免費停車，其餘停車場則維持正常營運；另南港展覽館站桌球場正常營運，板橋站桌球場因施工暫停服務。

在公車運輸部分，交通局表示，督促市區公車業者依「台北市市區公車天然災害期間減（停）班次作業規定及例外處理原則」適時輸運乘客，非行駛公車專用道的路線公車，駕駛員應在無安全顧慮下，車輛行至站區稍作停等，確認無人欲上車後再駛離。

交通局說，為考量行車安全，公車業者將視實際天候及道路等狀況減發班車，一般路線及捷運接駁公車發車班次得依例假日班距（或平日最大班距）減少1/3行駛，當平均風力強度達8級以上時，發車班次得依例假日班距（或平日最大班距）減少1/2行駛。

當平均風力強度達9級以上時，發車班次得依例假日班距（或平日最大班距）減少2/3行駛，當平均風力強度達10級以上時，得停止發車。

另外，山區公車、休閒公車、通勤專車、兒樂1與2號線、臺北觀光巴士紅與藍線及平（假）日有停駛路線（附表）得停止發車。藍色水路業者已依相關規定進行碼頭售票亭及船舶防颱措施，並自即日起停止營運，至颱風警報解除並確認碼頭相關設施安全無虞，即開始營運提供服務。

交通局說，考量身心障礙民眾搭乘安全，小型復康巴士將停止服務，並於恢復上班日後正常提供服務。當日停止上班後已預約尚未出車之服務趟次，委辦廠商將通知乘客取消事宜。