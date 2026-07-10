放颱風假為選舉連任？蔣萬安：身為決策者絕不能輕忽

巴威颱風來襲，台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報，針對外界有人質疑今天放颱風假，是因北北基桃有三位市長要連任？蔣萬安受訪指出，身為決策者，他絕對不能輕忽可能對於市民朋友造成的影響。

蔣萬安表示，25年來暴風圈最大的颱風侵襲台灣，特別對於北部地區可能造成非常嚴重的災情，他連日到EOC（災害應變中心）參與的會議，氣象團隊都預判巴威颱風可能會如同2015年蘇迪勒颱風對台北造成的嚴重災情，也可能甚至像之前的艾莉颱風，造成台北市非常嚴重的災情，所以身為決策者，絕對不能輕忽這可能對於市民朋友造成的影響。

蔣萬安指出，市府對於台北市面對極端氣候，整體的防災思維，也應該做一些調整。從單純氣象數據的判斷，提升到實質的風險管理，所以不能阻止颱風不來，也沒有辦法預期颱風侵襲不可能造成任何的災情，所以必須嚴陣以待，做好萬全的準備，可以做的就是事前的各項準備工作，把風險降低。

蔣萬安也表示，同時市府也希望提前部署各項災後復原的工作，讓整個災後，城市很快速地恢復到正常生活，逐步建構韌性城市，所以他今天把握時間，回到各地巡查，包括大同、大安區，也會到萬華、到士林去看各項準備的工作，做最壞的打算，做萬全的準備。