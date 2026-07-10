影／新北停班課迫於無奈？侯友宜：在新北16年標準都一樣

強颱巴威來襲，不過昨天北北基桃宣布停班課時間，新北晚了30分鐘才公布，遭媒體質疑是配合台北、基隆、桃園迫於無奈。新北市長侯友宜今天回應，新北市16年來停班停課標準都一致，都是依照科學依據、氣象資料及各項專業數據綜合研判後做出決定。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊，除廣大山區外，山區周邊也緊鄰平地，每次停班停課決策，都會依據科學依據及各項專業數據綜合研判，並參考相關資料後，提前做出決定。

侯友宜指出，依據預測，新北市今天下午、傍晚山區及沿海風力已達停班停課標準，山區累積雨量雖未達350毫米停班停課門檻，但已接近340毫米；另巴威颱風路徑與當年的蘇拉、蘇迪勒颱風有些相似，短短24小時內，新北市山區及沿海部分地區降雨可能超過500毫米，短延時強降雨造成的災害風險相當高。

侯友宜表示，因此市府要求土石流潛勢區今天下午就開始預防性撤離，不可能等到晚上風雨增強後才撤離，尤其烏來、三峽，以及坪林、石碇、深坑等地，都要更落實撤離作業。

侯友宜指出，烏來及三峽部分地區土石流崩塌機率甚至超過九成，市府必須把預防性措施做到位，加上今天風力已達停班停課標準，新北市決定時間雖然晚一點，但都是經過充分討論後，才決定宣布停班停課。