快訊

巴威海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 明天18縣市颱風假達標

把試用品和舊毛巾丟了吧！立刻斷捨離讓浴室洗手台亂糟糟6類物品

基隆虐童案20人受害懲處出爐 副處長2作為嚴重疏失降調秘書

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風來襲…北市疏散門及越堤坡道只出不進 77校開放開放停車

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市中山女高。聯合報系資料照
台北市中山女高。聯合報系資料照

巴威颱風來襲，北市疏散（水）門及越堤坡道今上午10時起「只出不進」，下午2時開始拖離堤外停車場滯留車輛，另開放市區部分路段紅黃線停車。北市教育局也宣布，今上午9時起開放77家學校供民眾停車。

編輯推薦

教育局說，民眾可將車輛暫時停放在校園內，汽車2452格、機車2271格；若之後北市恢復正常上班上課，請車主於正常上班上課日上午7時前將車輛駛離，如逢假日延至8時前，以免影響學校課務活動。

77校包含松山區的民生國中、敦化國中、中山國中、西松高中、中崙高中；信義區的三興國小、信義國中、永吉國中、瑠公國中、松山家商、松山工農、永春高中。

大安區的龍安國小、幸安國小、古亭國小、民族實中、金華國中、大安國中、芳和實中、大安高工、建安國小；文山區的興華國小、木柵國中、北政國中、興福國中、木柵高工、萬芳高中；南港區的成德國中、南港高工。

內湖區有碧湖國小、康寧國小、麗山高中、西湖實中、三民國中、麗山國中、內湖國中、內湖高工；士林區的富安國小、社子國小、至善國中、天母國中、格致國中、蘭雅國中、士林國中、士林高商、陽明高中。

北投區為石牌國小、桃源國小、明德國中、石牌國中、桃源國中、新民國中、中正高中；中山區有中正國小、新興國中、北安國中、市立大同高中、中山女中；中正區的螢橋國小、東門國小、螢橋國中、弘道國中、建國中學、南門國中。

大同區的太平國小、大橋國小、重慶國中、民權國中、蘭州國中、忠孝國中、成淵高中、明倫高中；萬華區為西門國小、龍山國小、龍山國中、大里高中、華江高中。

北市 巴威颱風

延伸閱讀

巴威颱風走到哪裡了？看天氣最新動態、即時路徑 7平台吸千人報現況

巴威攪局！台灣寶可夢中心停賣10周年新品「順延7/17」 1舉動被讚太貼心

強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用

苗栗115學年縣立高中、國中小校長遴選完成 9名候用校長走馬上任

相關新聞

李多慧衝賣場買防颱糧食！見排隊人潮秒放棄 驚呼：台灣人怎麼這麼有耐心？

巴威颱風逐漸逼近台灣，雖然已減弱為中度颱風，不過氣象局預估今（10日）晚以後將進入風雨明顯增強時期，不少民眾趁著颱風來臨前，紛紛前往超市、大賣場採買防颱物資。韓籍啦啦隊女神李多慧也加入囤糧行列，沒想到一抵達賣場，看到長長的結帳隊伍後，立刻打消採買念頭，最後空手而返，直呼「大家到底都是怎麼有耐心排隊的啊！」

巴威海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 明天18縣市颱風假達標

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天上午10時的風雨預測，風力達標有17個縣市，另根據24小時累積雨量預測有6個縣市達標，綜合評估共計18縣市達標。

巴威抵達家門口！專家估暴風圈最快深夜接觸宜花陸地 周日清晨警報解除

巴威颱風經過1周以上的長途跋涉，今天已經來到台灣的家門口，氣象署發布海陸警，不過，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，受到大氣及海洋條件轉差的影響，巴威颱風的強度已經降為中度颱風，未來也不易再有明顯增強趨勢，大致將在維持現有強度或緩慢減弱的情況下接近台灣陸地。

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

今放颱風假 蔣萬安說原因：希望市民把握今天「防颱整備日」

颱風巴威即將襲台，今天有12縣市放颱風假，北北基桃4市昨晚宣布今天停班停課。台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報受訪指出，北市府昨天宣布今天停止上班上課，也希望所有的市民朋友也把握今天「防颱整備日」。

颱風航班取消別急退票！「1步做錯」旅遊不便險恐拒賠 兩大關鍵一次看

巴威颱風來襲，不少航空公司陸續宣布取消或調整航班，許多準備出國的旅客也擔心，若航班取消，旅遊不便險是否能申請理賠。近日一名網友分享自身遭遇，引發大批網友及保險從業人員討論，提醒旅客留意保單條款，以免影響自身權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。