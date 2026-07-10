巴威颱風來襲…北市疏散門及越堤坡道只出不進 77校開放開放停車

巴威颱風來襲，北市疏散（水）門及越堤坡道今上午10時起「只出不進」，下午2時開始拖離堤外停車場滯留車輛，另開放市區部分路段紅黃線停車。北市教育局也宣布，今上午9時起開放77家學校供民眾停車。

教育局說，民眾可將車輛暫時停放在校園內，汽車2452格、機車2271格；若之後北市恢復正常上班上課，請車主於正常上班上課日上午7時前將車輛駛離，如逢假日延至8時前，以免影響學校課務活動。

77校包含松山區的民生國中、敦化國中、中山國中、西松高中、中崙高中；信義區的三興國小、信義國中、永吉國中、瑠公國中、松山家商、松山工農、永春高中。

大安區的龍安國小、幸安國小、古亭國小、民族實中、金華國中、大安國中、芳和實中、大安高工、建安國小；文山區的興華國小、木柵國中、北政國中、興福國中、木柵高工、萬芳高中；南港區的成德國中、南港高工。

內湖區有碧湖國小、康寧國小、麗山高中、西湖實中、三民國中、麗山國中、內湖國中、內湖高工；士林區的富安國小、社子國小、至善國中、天母國中、格致國中、蘭雅國中、士林國中、士林高商、陽明高中。

北投區為石牌國小、桃源國小、明德國中、石牌國中、桃源國中、新民國中、中正高中；中山區有中正國小、新興國中、北安國中、市立大同高中、中山女中；中正區的螢橋國小、東門國小、螢橋國中、弘道國中、建國中學、南門國中。

大同區的太平國小、大橋國小、重慶國中、民權國中、蘭州國中、忠孝國中、成淵高中、明倫高中；萬華區為西門國小、龍山國小、龍山國中、大里高中、華江高中。