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上午未見大風雨放颱風假 侯友宜：今天不是來休息的、是來備戰的

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午主持巴威颱風防災會議。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天上午主持巴威颱風防災會議。記者葉德正／攝影

北部地區上午尚未見大風雨，今天都放颱風假，新北市長侯友宜今天在防災會議強調「今天不是給我們休息的時間，今天是最重要備戰時間」，侯也舉過去蘇迪勒與蘇拉颱風為例，短短不到24小時就降下超過500毫米雨量，這次巴威來襲須盡早做好準備，包括新北市中高機率以上的崩塌地區與土石流潛勢區地區「今天下午都要完成撤離」，不能等到風大雨大才動。

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侯友宜表示，他在新北市應變中心16年，歷經許多重大災難，今天請天氣風險管理公司及台大氣象團隊，將巴威颱風與過去蘇拉、蘇迪勒颱風分析比較。

侯友宜說，新北市今天郊區平均風力及陣風在傍晚都將達到停班停課標準，山區預估累積雨量約340毫米，接近停班停課標準的350毫米，昨晚間持續依據最新氣象資料及科學數據綜合研判後，決定宣布停班停課。

侯友宜指出，巴威颱風登陸地點不同，但路徑與蘇拉、蘇迪勒相當接近，預估今天傍晚至明天下午不到24小時內，部分地區累積雨量可能超過500毫米，三峽、新店、深坑、石碇、坪林、汐止及北海岸等地將面臨短延時強降雨，破壞力不容小覷。

侯友宜表示，依台大團隊分析，新北市崩塌發生機率超過九成是烏來，中高發生率則有烏來與三峽，不能等到晚上才撤離，「今天下午就要開始撤」，否則風強雨大時將增加撤離困難。他也要求土石流潛勢區及發布黃、紅色警戒地區，一旦符合預防性撤離條件，就要立即執行撤離。

針對溪水暴漲及沿海安全，侯友宜指出，暑假期間許多民眾前往溪流戲水，今天下午起將嚴格禁止進入戲水區域，若勸導不聽將依法開罰；沿海地區則因可能出現12公尺長浪，要求各單位全面加強勸離觀浪民眾。

侯友宜也提到，烏來過去在蘇拉、蘇迪勒颱風期間曾遭受重創，福山等地區易形成孤島，因此要求預先部署救災機具及人力；淡江大橋則因橋面、河口風力及浪況與平地不同，必要時將提前封橋。

侯友宜表示，昨天宣布停班停課時雖晚了半小時，但也同步完整公布紅黃線停車、校園停車及土石流潛勢區等各項配套措施，讓民眾有完整時間做好防颱準備，山區及沿海各區公所也同步展開防災整備。

他也要求副市長及各局處首長今天前往三峽、烏來、新店、東北角及北海岸等重點區域督導防災工作，強調「今天不是給我們休息的時間，今天是最重要備戰時間」，所有停班停課期間的整備工作，都是為了讓民眾完成防災準備，將災害降到最低。

侯友宜提醒，各項防災措施今天都要完成複檢，尤其烏來、三峽等山區及發布黃色警戒地區，下午即應完成預防性撤離，並將預置兵力、警力部署到位。

沿海及山區各區公所24小時進駐災害應變中心，全力投入防災作業，同時要求加強巡檢平地招牌、鷹架、廣告物及路樹，北海岸漁船進港避風、漁工安置、瑞芳沿海、易積淹水地區及原住民部落，也都要全面加強巡查。

巴威颱風

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