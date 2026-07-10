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中颱巴威暴風圈今深夜到凌晨觸陸 明天白天影響最劇烈
巴威颱風目前是中度颱風，即將侵襲台灣，氣象署海陸警報齊發。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈預計今天深夜到明天凌晨左右，接觸台灣陸地，隨後籠罩大部分區域，明天白天是影響最劇烈時刻，入夜後暴風圈逐步離開台灣，影響結束。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風影響期間，務必注意強勁風勢及猛烈雨勢，累積下來依然相當可觀。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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