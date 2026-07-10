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李多慧衝賣場買防颱糧食！見排隊人潮秒放棄 驚呼：台灣人怎麼這麼有耐心？

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧現身大賣場準備購買防颱糧食。圖／擷自李多慧Threads
李多慧現身大賣場準備購買防颱糧食。圖／擷自李多慧Threads

巴威颱風逐漸逼近台灣，雖然已減弱為中度颱風，不過氣象局預估今（10日）晚以後將進入風雨明顯增強時期，不少民眾趁著颱風來臨前，紛紛前往超市、大賣場採買防颱物資。韓籍啦啦隊女神李多慧也加入囤糧行列，沒想到一抵達賣場，看到長長的結帳隊伍後，立刻打消採買念頭，最後空手而返，直呼「大家到底都是怎麼有耐心排隊的啊！」

李多慧9日在Threads分享，因為看到氣象預報提醒颱風即將來襲，便特地到大賣場準備購買防颱糧食。沒想到一踏進賣場，就被眼前滿滿的排隊人潮震撼，忍不住驚呼「排隊的人也太多了吧！」

面對超乎預期的排隊隊伍，李多慧坦言，自己是「性子很急的韓國人」，實在沒辦法花太多時間排隊等結帳，最後決定放棄採買直接回家。她也笑說，這趟賣場行唯一的收穫，就是在現場遇見自己代言的商品，還特地和「另一個李多慧」拍了一張合照，自嘲表示「最後我只跟李多慧拍了張照片就回家了。」

貼文曝光後，短時間內吸引大量網友留言討論，不少人笑翻表示，「我跟妳說，妳現在買到也是會先吃掉，明天早上再買就好」、「台灣人就算不知道在賣什麼也是先排再說」、「台灣人就是喜歡排隊，兩天颱風假買一個禮拜的糧食⋯」、「應該要好好排隊，體驗一下颱風前夕的存糧日常啊」。

也有人歪樓，「走到路上跟逛街一直看到自己，是什麼樣的體驗」、「多慧接的代言感覺都可以排一整排的走道，開一個多慧專區了」、「被粉絲發現後，急性子也沒用，因為被包圍了回不了家」、「妳再待下去就變成『見面慧』了」、「多慧拍多慧」、「包成這樣也太可愛」、「明明去巡店而已吧」。

每逢大掃除、連假或颱風前夕，各地超市賣場都會湧現大量人潮搶購物資。曾有網友指出，台灣賣場因為普遍未裝設自動結帳機，落後時代多年，只要人潮一多收銀檯就出現人力不足狀況，因此很容易出現大排長龍的場景。

巴威颱風 李多慧

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