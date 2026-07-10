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巴威抵達家門口！專家估暴風圈最快深夜接觸宜花陸地 周日清晨警報解除

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巴威颱風持續接近台灣陸地。圖／中央氣象署提供
巴威颱風持續接近台灣陸地。圖／中央氣象署提供

巴威颱風經過1周以上的長途跋涉，今天已經來到台灣的家門口，氣象署發布海陸警，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到大氣及海洋條件轉差的影響，巴威颱風的強度已經降為中度颱風，未來也不易再有明顯增強趨勢，大致將在維持現有強度或緩慢減弱的情況下接近台灣陸地。

吳聖宇表示，颱風的環流範圍則是非常寬廣，由衛星的海平面風場掃瞄資料看到巴威颱風的強風範圍相當巨大，因此氣象署目前仍維持半徑380公里的數字。未來接近台灣陸地的過程中，它的環流範圍預期變化不大，可能一直要等到颱風中心接近大陸浙江沿岸後，才會逐漸受到地形的壓迫及陸地摩擦作用而縮小。

颱風預報路徑目前穩定朝向台灣東北部、北部海面前進，吳聖宇說，過去1天預報路徑呈現緩慢向北微調的情況，颱風中心登陸機會明顯降低。但是暴風圈太過寬廣，預估未來仍將會掠過嘉義以北、台東以北的大部分區域，十級風暴風圈則大致在海面上通過，邊緣部分仍有機會掠過北海岸、東北角等地區。

目前整個預報路徑逐漸穩定，吳聖宇表示，再有大幅調整的機會已經不大，但還是有南北微調的機會，颱風中心接近東北部海面時，仍要留意會不會跟地形產生互動，而導致路徑出現擺動的現象。

至於暴風圈何時觸陸，他說，巴威颱風暴風圈將在今天深夜到明天凌晨間，開始接觸宜花一帶陸地，明天白天期間，颱風中心陸續會經過台灣東北部、北部海面，也將是颱風中心最靠近台灣陸地的時間點，預估中心距離陸地大致還會有100至150公里的距離。

吳聖宇表示，明天晚間颱風中心會趨向大陸浙江沿岸，同時因為颱風強度減弱、暴風圈有縮小趨勢。台灣本島脫離暴風圈的時間，可能是在明天深夜到周日凌晨之間，颱風警報完全解除可能要等到周日的清晨左右。

今晚起到明天白天風雨最大，吳聖宇表示，嘉義以北到宜蘭地區，要留意持續性的強風豪雨現象，中北部山區有機會出現大豪雨到超大豪雨等級的累積雨量，東北部山區有豪雨到大豪雨，中北部、東北部平地也會有大雨到豪雨等級的累積雨量，雨勢預報相當大。

南部地區雖然在暴風圈外，但是吳聖宇表示，山區預估也會有豪雨到局部大豪雨，平地則是有大雨到豪雨等級的累積雨量。花東地區這次會比較偏向背風面，但是山區也可能出現豪雨，平地則是有大雨等級的累積雨量，是否對堰塞湖帶來影響很值得留意。

風力的部分，吳聖宇表示，則是在中北部、東北部以及各離島最大，沿海空曠地區或是高地有可能出現12級或以上陣風，南部地區也會有10級左右的陣風，花東地區也有7至9級或以上的陣風機會，並且在明天要留意是否出現焚風的情況。

吳聖宇表示，整個風雨最快要等到明天深夜之後才會趨緩，目前的預報資料來看，這個颱風過後並沒有西南氣流或是較強西南風的情況。但是高壓勢力暫時仍較偏弱，南風到西南風仍將帶來水氣影響，因此周日到下周一或下周二，台灣附近仍是比較容易降雨的天氣，要留意白天熱力作用可能引發的局部大雷雨現象。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

氣象署 巴威颱風 巴威

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