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巴威颱風進逼！陸警增基隆台北 氣象署：5縣市應嚴加戒備

巴威颱風逼近 花蓮萬里溪堰塞湖水位破7成…林保署升級紅色警戒

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路徑北修但巴威太胖！氣象署：對台影響將很劇烈 北北基宜花5縣市慎防

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威颱風持續逼近，今天10個縣市停班停課，圖為昨天賣場貨架上的葉菜類商品被一掃而空。記者林澔一／攝影
巴威颱風持續逼近，今天10個縣市停班停課，圖為昨天賣場貨架上的葉菜類商品被一掃而空。記者林澔一／攝影

中央氣象署持續針對巴威颱風發布發布海上陸上颱風警報，中颱巴威目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北進行，往台灣靠近。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮地區都納入陸上警戒區。

巴威颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約700公里之處，以每小時25公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里，預測明天上午8時的中心位置在台北的東方約270公里之處，對陸地威脅逐漸增加。

陸上警戒：基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備。海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

林伯東表示，巴威颱風昨晚開始強度有減弱趨勢，主要是受到風切和乾空氣逸入的影響，所以它的對流沒有辦法維持得很好。但是在過去短短時間之內，它中心附近對流慢慢又有建立起來的趨勢，這是因為它目前的風切和海溫條件又有利於它發展，所以氣象署預期它的強度可以維持。

東半部已明顯出現巨浪現象，林伯東表示，尤其成功、台東、蘭嶼的浮標都有出現6公尺，甚至達到8公尺的浪高，其他區域在宜蘭、花蓮、馬祖、東沙島的浪高也都有增加趨勢，且都有長浪現象。

今晚隨著巴威颱風靠近，台灣附近的浪高會再明顯增加，他說，預計各沿海都有機會出現2至4公尺的浪高，尤其是北部海面今晚有可能出現3至5公尺的浪高，東半部都將會有6公尺以上浪高。

明天颱風更接近，林伯東表示，來到台灣東北方近海的時候，各地浪高又會再更加增強，海峽北部和東部海面都有機會出現3至5公尺浪高，甚至北部海面有可能出現10公尺浪高，這樣的狀況會一直持續到明晚才會減弱下來。因此氣象署上午發布巨浪告警，範圍從宜蘭蘇澳一直到台灣南端的恆春滿州、牡丹鄉。提醒民眾，不要前往海邊活動，也不要有關浪行為。

降雨趨勢，林伯東說，這個颱風寬廣的雲帶正在接近台灣東半部，目前北部地區和西半部近海都開始出現間歇性降雨，氣象署預估今天白天開始，各地雨勢就會增加，首先是北部、宜蘭地區、中南部山區有些間歇性大雨。到了今晚至明天白天是颱風雨勢最明顯的時候，北部地區、宜蘭山區、中部山區都有可能出現局部豪雨等級以上降雨，其他地區也有可能會有間歇性豪大雨。這樣的雨勢，可能要到周六晚上才會趨緩。

林伯東表示，當颱風中心進入台灣西北部的時候，就會開始有一些西風到西南風進來，所以中南部地區，甚至北部沿海地區的雨勢也會比較明顯。馬祖地區因為影響的時程比較延後，明天白天到明晚雨勢慢慢增強。

氣象署針對中南部和花東地區發布高溫資訊，林伯東表示，因為中南部地區相對來講可以見到陽光，雖然有一些間歇性降雨的情形，但是時間比較長，加上內陸地區沒有海風調節，所以還是容易出現高溫的情形。花東地區則是因為颱風背風面的影響，所以會有沉降作用，出現焚風。金門也是有焚風影響，容易出現高溫。

風力方面，他說，目前風力還沒起來，但是颱風接近過程當中，各地風勢都會慢慢明顯起來。颱風逐漸接近之後，首當其稱的北部地區，今晚到明天晚上這段時間，就會出現9至11級強陣風。其他地區也會出現8至9級左右強陣風。

林伯東表示，目前風勢和雨勢還沒有非常明顯，但是隨著颱風逐漸接近，風勢和雨勢、對台灣所有影響都會逐漸增加，務必做好防颱準備。

颱風路徑是否北修？林伯東表示，昨天路徑比較靠近台灣陸地，不過，因為過去這段時間，整個客觀資料都顯示，預測比較偏向現在的機率比較高，因此路徑有慢慢往北調整。但是颱風範圍比較大，七級風平均暴風半徑350至380公里，它的雲系範圍也都比較大，對台灣的影響還是滿劇烈的，要特別留意。

波浪說明。圖／中央氣象署提供
波浪說明。圖／中央氣象署提供

巴威颱風來襲，基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備。圖／中央氣象署提供
巴威颱風來襲，基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

波浪說明。圖／中央氣象署提供
波浪說明。圖／中央氣象署提供

中度颱風巴威目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北進行。圖／中央氣象署提供
中度颱風巴威目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北進行。圖／中央氣象署提供

巨浪告警。圖／中央氣象署提供
巨浪告警。圖／中央氣象署提供

巴威 巴威颱風 氣象署

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