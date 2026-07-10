巴威來襲！遠百10店維持營業、環球北部6店縮時應戰、三井正常營運

強颱巴威持續影響全台，各地風雨狀況不一，百貨商場10日持續調整營業安排。遠東百貨、Global Mall環球購物中心及三井不動產商業設施今早陸續公布最新營運措施，其中遠百除雙北兩店停業外，其餘10店維持正常營業；環球北部六店則縮短營業時間，林口MITSUI OUTLET PARK及Mitsui Shopping Park LaLaport南港目前維持正常營業，但均將視風雨狀況滾動調整。

遠東百貨表示，因應巴威颱風影響，遠百信義A13及遠企購物中心今日暫停營業一天。至於其他10家分店，包括板橋中山店、板橋大遠百、桃園店、竹北店、新竹大遠百、台中大遠百、嘉義店、台南大遠百、高雄大遠百及花蓮店，則維持正常營業，但將依各地風雨狀況機動調整營業時間，最新資訊將公布於官方網站及社群平台。

Global Mall表示，北部六店包括新北中和、南港車站、板橋車站，以及機捷A8、A9、A19等店，今日營業時間調整為上午11時至下午5時，後續將視天候狀況彈性調整；專櫃營運則以同仁安全為優先考量，如有異動將於官網公告。

三井不動產商業設施表示，MITSUI OUTLET PARK林口及Mitsui Shopping Park LaLaport南港今日目前維持正常營業，但將持續關注颱風動態及現場風雨狀況，若天候惡化，不排除提前閉店，後續將採滾動式調整營業時間，並透過官方管道公布最新資訊。

因應颱風來襲，多家百貨昨天已提前公布營運措施。京站時尚廣場宣布全館停業一天，僅部分民生服務專櫃維持營運； 台北、桃園共九家分店停業，台中店提前於晚間6時閉店；遠東SOGO則有忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店、中壢店及新竹店停止營業一天，高雄店維持正常營運。微風集團配合政府停班停課公告，旗下各館7月10日暫停營業一天，待天候恢復穩定後再恢復正常營業。華泰名品城、宏匯廣場也宣布7月10日暫停營業一天。

百貨業者提醒，颱風期間各店營業時間仍可能依各地風雨情形及地方政府公告滾動調整，建議民眾出發前先至各商場官網或官方社群查詢最新資訊，以免撲空。