巴威颱風持續接近！花蓮堰塞湖亮紅色警戒 萬里溪橋啟動封路管制

中央氣象署於今天發布巴威颱風陸上警報，林保署也發布萬里溪堰塞湖紅色警戒後，公路局預警性封閉萬里溪橋，只留單線通行，並於橋梁兩端設置水位監看警戒人員，後續接獲通報堰塞湖溢流或水位上漲，再立即全面封橋。

氣象署預報，巴威颱風減弱為中颱，不過下午將對基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮地區構成威脅，其中花蓮山區24小時預報雨量200至300毫米，萬里溪堰塞湖可能蓄滿提前溢流，林保署花蓮分署上午7時發布萬里溪堰塞湖紅色警戒。

公路局東區養護工程分局及花蓮工務段，今天上午已完成於萬里溪橋南北二端實施預警性封橋，封橋初期將採南、北向車道各留設一內側車道提供一般車輛通行、嚴禁逗留，若發現水位明顯上漲，或接獲堰塞湖溢流，將全面封橋，以維護用路人安全。

因應萬里溪堰塞湖發布紅色警戒及相關道路管制措施，公路單位建議用路人提前改道，並依替代路線分流行駛，以避免受管制路段影響行程。

南下前往光復、瑞穗、玉里及台東地區的車輛，若自花蓮市出發，可由台9線中正路轉往台11線，經花蓮大橋後行駛海岸公路。其中，欲前往瑞穗及玉里者，可經台11線至豐濱後銜接台11甲光豐公路，再接回台9線花東公路，也可由台11線寧埔轉台30線玉長公路接台9線前往玉里，前往台東地區車輛則可直接循台11線海岸公路南下。

若由壽豐鄉出發南下，可於台9線與台11丙線路口（新豐平大橋北端）左轉進入台11丙線，再接台11線海岸公路。其中前往瑞穗、玉里方向車輛，可經豐濱銜接台11甲光豐公路接回台9線；或由寧埔轉台30線玉長公路接台9線南行。

北上往花蓮方向車輛方面，由玉里、瑞穗出發者，可循台9線北上至光復後，改走台11甲光豐公路銜接台11線海岸公路，再經花蓮大橋進入花蓮市區。

至於由台東北返花蓮的車輛，建議直接行駛台11線海岸公路北上，經花蓮大橋進入花蓮市；也可由台9線安通路段右轉台30線玉長公路，再接台11線海岸公路北上返回花蓮。

花蓮縣政府表示，因應萬里溪堰塞湖升級為紅色警戒，災害應變中心同步升級一級開設，請鄉親及所有人員立即離開河川區或警戒區域，並依指示落實撤離作業；請鄉親提高警覺、密切留意最新防災資訊，可上縣府「萬里溪堰塞湖專區」、縣府臉書、縣府官方LINE及縣長徐榛蔚臉書公告。

公路局預警性封閉萬里溪橋，提醒用路人改道。圖／公路局提供