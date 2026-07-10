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宜蘭防颱最新！5鄉鎮市白天照常收垃圾 晚間收否？中午過後宣布

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣環保局發布最近資訊，全縣共有5個鄉鎮市今天白天的定時定點照常收垃圾，至於晚間收不收？將於中午過後宣布。圖／環保局提供
宜蘭縣環保局發布最近資訊，全縣共有5個鄉鎮市今天白天的定時定點照常收垃圾，至於晚間收不收？將於中午過後宣布。圖／環保局提供

宜蘭縣今天雖然停止上班上課，但白天尚無風雨，5個鄉鎮市公所白天仍有定時、定點收運垃圾，至於晚間是否有收垃圾？縣環保將於今天中午過後宣布。

★白天正常收運：宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及員山鄉。

★白天停止收運：頭城鎮、蘇澳鎮、五結鄉、冬山鄉、三星鄉、大同鄉及南澳鄉。

此外，蘇澳鎮東南澳線（白天收運路線），將加班進行收運。南澳鄉公所原本的晚上收運垃圾時段，下午1時起依照村別提早收運。

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