宜蘭防颱最新！5鄉鎮市白天照常收垃圾 晚間收否？中午過後宣布

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天清晨5時30分已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天上午7時的風雨預報，今晚風力達標有12個縣市，另根據24小時累積雨量預測有6個縣市達標。

2026-07-10 07:17