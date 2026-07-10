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影／巴威外圍環流發威！台東掀6米高長浪 「海景第一排」遭海巡勸離

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
不少民眾、遊客前往台東海濱公園觀浪拍照，近距離感受颱風登陸前的大海威力。記者尤聰光／攝影
不少民眾、遊客前往台東海濱公園觀浪拍照，近距離感受颱風登陸前的大海威力。記者尤聰光／攝影

中颱巴威逐步逼近台灣，外圍環流持續增強，台東沿海今早上掀起約6公尺高長浪，一波波巨浪猛烈拍擊岸際，震耳欲聾的浪濤聲迴盪整個海岸，不時還有浪花越過堤岸，直接拍打至海濱公園草皮區，場面驚人，吸引不少民眾及遊客特地前往台東市海濱公園觀浪、拍照，但也因浪況凶猛，海巡署立即派員到場勸導，並透過廣播要求民眾遠離岸際，避免發生危險。

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上午海濱公園聚集不少前來觀浪的民眾，站在岸邊望去，只見灰黑色海面翻湧不斷，長浪接連襲來，每當浪頭撞擊消波塊，瞬間激起數層樓高的白色浪花，海水夾帶強勁海風四處飛濺，不少人驚呼連連，紛紛拿起手機、相機記錄難得一見的震撼景象。

來自南投的林姓遊客表示，原本安排到台東旅遊，得知颱風外圍帶來大浪，特地一早到海邊看看，第一次這麼近距離看到這麼大的浪，每一波打上來都讓人嚇一跳，真的很壯觀，但也感覺海浪力量非常可怕，不敢靠太近。

另一名來觀浪的台北遊客說，看到海水好幾次直接打到草地，才真正感受到大自然的威力，原本以為站在草皮就很安全，沒想到浪花一下子就衝上來，還好海巡人員一直提醒大家往後退。

由於現場不時有民眾靠近岸邊拍照，海巡署人員持續沿岸巡視，並以巡邏車廣播提醒「目前沿岸長浪明顯，請民眾勿靠近岸際、勿進入危險區域」，同時勸導民眾退至安全距離，避免遭突如其來的瘋狗浪捲落海中，確保生命安全。

海巡署指出，受中颱巴威外圍環流影響，東部沿海已出現強風及長浪，浪高變化快速，岸際容易發生突發性瘋狗浪，即使看似平靜，也可能瞬間掀起巨浪，民眾切勿心存僥倖，尤其不要跨越警戒線、攀爬消波塊或在岸際逗留拍照，以免發生落海意外。

海巡署派員沿岸巡邏，並透過廣播勸導民眾遠離岸際，避免遭長浪或瘋狗浪襲擊。記者尤聰光／攝影
海巡署派員沿岸巡邏，並透過廣播勸導民眾遠離岸際，避免遭長浪或瘋狗浪襲擊。記者尤聰光／攝影

中颱巴威外圍環流影響，台東海岸掀起約6公尺長浪，巨浪拍岸場面震撼。記者尤聰光／攝影
中颱巴威外圍環流影響，台東海岸掀起約6公尺長浪，巨浪拍岸場面震撼。記者尤聰光／攝影

一波波長浪猛烈拍擊岸際，浪花越過堤岸直撲海濱公園草皮區。記者尤聰光／攝影
一波波長浪猛烈拍擊岸際，浪花越過堤岸直撲海濱公園草皮區。記者尤聰光／攝影

海巡署 台東 巴威 巴威颱風

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