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高雄出大太陽 中颱巴威逼近台灣宣布一級開設

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄出大太陽仍一級開設。記者林保光／攝影
高雄出大太陽仍一級開設。記者林保光／攝影

巴威颱風今天轉中度颱風，逐步逼近台灣，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，預估今天至明天是影響最明顯時段。高雄今天上午出大太陽，但高雄市政府考量巴威暴風圈可能晚間接觸山區，今天上午8時仍成立「巴威颱風應變中心」一級開設，召集各防救災單位進駐應變中心。

高雄市消防局表示，巴威颱風暴風圈有往北上修，不過氣象署也對高雄市發布陸上強風特報，平均風6級以上或陣風8級以上，為超前部署，上午8時，市府應變中心仍一級開設，掌握颱風動態及各項災情，即時應變處置，全力守護市民生命財產安全。

高雄市政府表示，因應巴威颱風可能帶來強風豪雨，已完成各項防颱整備工作，包括抽水站、防洪設施、移動式抽水機及救災機具全面待命，並加強易淹水地區、山區及沿海地區警戒巡查，同時要求各局處及區公所密切掌握災情，必要時立即啟動應變措施。

市府提醒民眾，颱風影響期間應避免前往山區、河川、海邊及港區等危險地區，並持續留意中央氣象署及市府發布的最新颱風資訊，提前完成住家防颱措施，備妥糧食、飲用水及緊急照明設備，非必要避免外出，共同做好防災準備，降低颱風帶來的衝擊。

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