巴威颱風來襲 賴總統10時中央災害應變中心坐鎮

中央氣象署已經在今天清晨針對巴威颱風發布陸上颱風警報，賴清德總統一早在臉書貼文，提醒颱風可能帶來的強風豪雨，務必盡快完成防颱準備，賴總統也預計在上午10時，與行政院長卓榮泰前往中央災害應變中心，關心各項防災整備情形。

賴總統提醒，颱風預計在週五晚間到週六影響最明顯，尤其是新北、宜蘭、花蓮的朋友，務必嚴加戒備。

賴總統說，雖然颱風強度稍微減弱，已轉為中度颱風，但暴風圈廣大，仍可能為各地帶來強風豪雨。

賴總統說，今天上午，他也將和卓榮泰前往中央災害應變中心，關心各項防災整備情形。部分縣市已經停班停課，也請大家把握今天白天，盡快完成防颱準備。

賴總統說，颱風期間，也請大家多關心身邊的家人朋友，避免前往山區、海邊及低窪地區，共同做好準備，安全第一。