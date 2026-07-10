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巴威中颱逼近嘉市重演丹娜絲夢魘？黃敏惠：去年教訓不敢忘

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府建設處長羅資政率隊巡查中央噴水圓環、番仔溝公園及湖子內社區公園等工程，要求施工廠商加強固定施工圍籬、整理工區及檢查排水設施，避免豪雨及強風吹襲造成災害。圖／嘉市府提供
嘉市府建設處長羅資政率隊巡查中央噴水圓環、番仔溝公園及湖子內社區公園等工程，要求施工廠商加強固定施工圍籬、整理工區及檢查排水設施，避免豪雨及強風吹襲造成災害。圖／嘉市府提供

中颱巴威逼近，曾在1年前遭丹娜絲颱風重創的嘉義市嚴陣以待，市府啟動防颱、防汛整備，針對公園、道路樹木、施工工地及排水設施展開巡檢，市長黃敏惠強調，丹娜絲帶來的慘痛經驗仍歷歷在目，「那一整晚像地震一樣劇烈搖晃，如同世界末日來臨，我們永遠不會忘記」，市府已做好各項應變準備，全力守護市民安全。

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去年7月6日，丹娜絲颱風成為120年來首個直接從嘉縣布袋鎮登陸的颱風，挾帶9至13級強陣風侵襲嘉義市，造成全市上萬棵樹木倒伏，市區道路、公園及公共設施嚴重受損，至今部分植栽仍未完全復原，也讓市民對強颱來襲記憶猶新。

黃敏惠表示，丹娜絲風災期間，全台13個縣市第一時間派遣救援團隊馳援嘉義市，協助清除倒木、搶通道路、恢復市容，這份跨縣市互助情誼，嘉義市始終銘記在心。災後市府也將危機化為城市治理契機，持續推動防洪與韌性城市建設。

市府指出，目前雨水下水道實施率達89.93%，居非六都第一，並持續推動多項排水改善工程，包括後庄直排一箱涵擴建，由原有斷面擴建為5孔箱涵，通洪能力提升近5倍；番仔溝橋、通港橋瓶頸段改善工程已完成，中央排水出口段也持續進行截彎取直及拓寬工程，全面提升市區排洪能力，搭配智慧水情監測系統，強化極端氣候下的防災韌性。

建設處長羅資政率隊巡查中央噴水圓環、番仔溝公園及湖子內社區公園等工程，要求施工廠商加強固定施工圍籬、整理工區及檢查排水設施，避免豪雨及強風吹襲造成災害。加強公園及道路樹木防颱修剪，提前移除枯枝及危險枝條，降低倒樹及斷枝風險，巡查全市綠地及公共設施，維護市民生命財產安全。

有「公園城市」之稱的嘉義市，共有35座公園，其中擁有百年歷史的嘉義公園是去年丹娜絲颱風受創最嚴重的地點之一。當時園內大量老樹倒伏、枝幹折斷，部分樹木甚至壓斷電桿橫躺道路，景象宛如森林遭受重創。災後市府清除阻礙步道的枝幹，對於樹形完整、根系保存良好的老樹扶正復育。

巴威來勢洶洶，市府提醒民眾固定戶外物品、疏通住家周邊排水溝、備妥防災物資及乾糧，並持續留意最新颱風資訊。颱風警報期間應避免外出，遠離大型樹木、施工工地、招牌及易積淹水地區，共同做好防颱準備，降低災害風險。

嘉市府派工加強公園及道路樹木防颱修剪，提前移除枯枝及危險枝條，降低倒樹及斷枝風險。圖／嘉市府提供
嘉市府派工加強公園及道路樹木防颱修剪，提前移除枯枝及危險枝條，降低倒樹及斷枝風險。圖／嘉市府提供

嘉市府建設處長羅資政率隊巡查中央噴水圓環、番仔溝公園及湖子內社區公園等工程，要求施工廠商加強固定施工圍籬、整理工區及檢查排水設施，避免豪雨及強風吹襲造成災害。圖／嘉市府提供
嘉市府建設處長羅資政率隊巡查中央噴水圓環、番仔溝公園及湖子內社區公園等工程，要求施工廠商加強固定施工圍籬、整理工區及檢查排水設施，避免豪雨及強風吹襲造成災害。圖／嘉市府提供

嘉市府派工加強公園及道路樹木防颱修剪，提前移除枯枝及危險枝條，降低倒樹及斷枝風險。圖／嘉市府提供
嘉市府派工加強公園及道路樹木防颱修剪，提前移除枯枝及危險枝條，降低倒樹及斷枝風險。圖／嘉市府提供

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