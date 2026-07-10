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獨／颱風假掀提前出國潮！停班停課後機票5秒漲1次 東京線飆破3萬元

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
星宇航空與殿堂級日本藝術家空山基攜手合作的「STARLUX AIRSORAYAMA」計畫B-58553銀色飛機昨舉行發表會。原本預計7月11日首航東京成田，也延期至12日。記者黃仲明／攝影
星宇航空與殿堂級日本藝術家空山基攜手合作的「STARLUX AIRSORAYAMA」計畫B-58553銀色飛機昨舉行發表會。原本預計7月11日首航東京成田，也延期至12日。記者黃仲明／攝影

強颱巴威來襲，北北基桃等10縣市昨晚宣布今天停班停課，不過，停班停課消息一出，意外引爆一波「提前出國潮」。旅遊業者透露，停班停課宣布後，全球分銷系統（GDS，Global Distribution System）後台隨即湧入大量機票查詢與訂購需求，其中台北飛東京航線票價短秒數內一路飆升，從1.2萬跳升到3萬，預料今桃機將迎來一波提前出境旅客。

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颱風逼近，民眾最關心的就是停班停課，甚至還會趁著無風無雨又停班停課的狀態下，規畫去KTV、看電影、逛街等，形成台灣人獨特的「防颱活動」。

根據昨晚中央氣象署的風雨預估，今北北基桃大部分區域仍未達停班停課標準，不過地方縣市政府考量防颱準備，仍宣布今停班停課，網路上昨晚已出現將預計今早將出門小放鬆的規畫。

這次巴威颱風來襲，桃機在7月11日出現近年少見的國籍航空全日取消航班的因應，不少原排定這天出國的旅客還在為退改票焦頭爛額，昨晚在北北基桃等北部多縣市宣布今停班停課後，旅遊業者竟發現訂位系統出現大量訂票紀錄，推估不少民眾乾脆選擇提前一天飛出國「防颱」，也讓意外成為此次巴威颱風下的新現象。

業者透露，昨晚8時30分左右，GDS系統突然出現大量訂票紀錄，以台北飛東京的單程航線，原本約1.2萬元至1.3萬元的機票，很快跳升至1.5萬元，甚至突破3萬元，價格幾乎每5秒就更新一次，顯示短時間內大量旅客同時搜尋、搶購機位。原本今天不少航班尚未滿載，停班停課消息公布後卻迅速湧入訂位需求，熱門航線座位快速售罄，帶動票價大幅上揚，預估今天桃園機場出境旅客將較原先預期明顯增加。

業者分析，這波訂票潮可能與航空公司大規模取消本月11日航班有關。許多原本規畫周六出國的旅客，擔心隔天航班取消後難以改票或延後出發，因此在停班停課宣布後，決定直接改搭今天航班提前出國。此外，也有部分民眾原本沒有安排出國行程，但因突然多出一天假，加上今白天仍有航班正常營運，乾脆臨時安排海外旅遊，「防颱改飛國外」意外成為另類的颱風假現象。

另一方面，由於巴威風力強勁，國籍航空公司已宣布本月11日國內外航班大規模取消，就連原定11日首航的星宇航空空山銀彩繪機也被迫只能延期到12日首航。據掌握，航空業者考量桃機停場期間風勢可能過強，加上停機坪容量有限，早已陸續啟動航機防颱應變計畫，事先向國內外機場申請停機位，今天將陸續把飛機調往外站避風，以降低颱風對機隊造成的風險，也可趁颱風過後可返場時，外站有多餘航機可疏運滯留海外的旅客返台。

巴威颱風 停班停課

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