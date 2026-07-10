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巴威颱風進逼！陸警增基隆台北 氣象署：5縣市應嚴加戒備
中度颱風巴威目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北移動，對基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮地區將構成威脅，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。
巴威颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約700公里之處，以每小時25公里速度，向西北進行。
陸上警戒：基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備。海上警戒：北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
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