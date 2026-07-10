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巴威颱風來襲！4縣市國家級警報響 氣象署：今天有危險巨浪發生
台灣附近各海面浪高增加，成功、台東、蘭嶼都已經觀測到接近6公尺以上的浪高。中央氣象署今天上午再度發布巨浪告警，針對此巨浪告警發布災防告警訊息（PWS）。告警範圍包括宜蘭縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣。
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巴威颱風影響，氣象署今天上午7時56分發布巨浪告警，今天有危險巨浪發生的機率。立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。
巨浪告警示警區域：屏東縣滿州鄉、牡丹鄉，宜蘭縣南澳鄉、蘇澳鎮，花蓮縣吉安鄉、壽豐鄉、新城鄉、秀林鄉、花蓮市、豐濱鄉，台東縣卑南鄉、大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉、台東市、蘭嶼鄉、達仁鄉、長濱鄉。
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