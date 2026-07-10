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巴威颱風逼近 花蓮萬里溪堰塞湖水位破7成…林保署升級紅色警戒
中央氣象署已發布巴威颱風陸上颱風警報，預估今明兩天是颱風影響最劇烈期間，林業及自然保育署花蓮分署考量豪雨可能導致萬里溪堰塞湖水位快速上升，增加壩體潰決風險，今天上午7時正式發布萬里溪堰塞湖紅色警戒，下游萬榮、鳳林昨已撤離近千人。
截至今天上午8時，萬里溪堰塞湖水位高程已達1077.50公尺，蓄水量約370.53萬立方公尺，占總庫容量72%。
花蓮分署表示，紅色警戒範圍涵蓋萬榮鄉萬榮村、明利村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里、大榮里及北林里等聚落；台鐵、台9線萬里溪橋、西寶大橋、農田水利取水設施、水利河防構造物，以及萬里溪下游各施工區域。並已要求各施工單位立即停工，撤離人員及機具，並請台電鳳林超高壓變電所加強防災整備，降低災害衝擊。
花蓮分署呼籲，下游各防災單位應全面啟動應變機制，加強河道警戒與交通管制，禁止人員進入溪床及河道活動，並請民眾密切留意中央及地方政府發布的最新警戒資訊，配合疏散避難措施，共同維護生命財產安全。
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