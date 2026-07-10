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巴威來襲！新北高灘地停車場只出不進 各橫移門越堤道中午12時封閉
考量巴威颱風龐大外圍環流預期將帶來持續性強降雨及河川水位暴漲風險，新北市高灘地停車場預計於今天上午5時30分起管制車輛只出不進，上午10時起強制拖吊未駛離高灘地停車場車輛，全市黃線紅線及174所學校已於昨晚開放停車。
新北市水利局呼籲市民盡早將車輛駛離高灘地，而全市各橫移門、越堤道則於今天上午11時開始管制車輛只出不進、中午12時完成封閉。
新北市水利局再次呼籲，颱風期間考量人車安全，請勿進入新店溪、大漢溪、二重疏洪道及淡水河側等河濱公園內，以免發生危險。
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