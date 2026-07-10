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颱風假一宣布高鐵南下塞爆！車廂「窒息感滿滿」 乘客哀號：差點擠不上車

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

強颱巴威逼近台灣，預期將為北台灣帶來持續性強風及豪大雨，目前北北基桃、新竹、宜花東、連江等10縣市已宣布今天（10日）停班停課。消息一出，大批民眾湧入高鐵站準備南下躲颱風，導致台北高鐵站南下月台人潮爆滿，列車也出現延誤情形。

有網友在社群平台Threads貼出現場照片，只見高鐵月台擠滿候車旅客，南下班次幾乎班班大爆滿。原PO表示，「除商務車廂外，其餘車廂都開放站立，真的好多人啊」，每節車廂都站滿乘客，自由座人潮更是擠成一團，現場一度相當混亂。

另有目擊網友指出，自己差點也上不了車，「如果沒有站務人員幫忙，我應該也上不了」。他形容當下車廂內「窒息感滿滿」，許多有座位的乘客不只上不了車，也可能坐不到自己買的對號座位置，讓他質疑每逢返鄉高峰或颱風天，高鐵是否應啟動更明確的人流管制，例如優先保障對號座旅客上車權益，避免類似事件層出不窮。

不少網友也在貼文底下留言表示，高鐵在節慶假日等人潮尖峰時段，都會安排人力舉牌宣導，廣播也一直強調優先禮讓對號座乘客上車。只不過這次颱風宣布停班停課又剛好接著六日，第一線人員要應付瞬間湧現的大量人潮，「真的扛不住啊」。也有人表示，站務人員嗓子都喊啞了，也還是有人硬要擠上車。

巴威颱風來襲，氣象署預估今天下半天各地風雨皆不容小覷。高鐵因應颱風啟動應變機制，今天全線正常運作，但視風雨情況動態調整。後續如因颱風影響需進行營運調整，高鐵公司將盡速提前公告。

巴威颱風 高鐵

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