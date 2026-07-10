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強風特報來了！巴威颱風外圍環流影響 北市平均風6級陣風8級以上
北市災防辦上午發布陸上強風特報提醒，受巴威颱風及其外圍環流影響，中央氣象署稍早已針對台北市等相關縣市發布黃色燈號的陸上強風特報，提醒局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
中央氣象署也同時發布明（11）日台北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣、恆春半島、蘭嶼、綠島（橙色燈號）的陸上強風特報，提醒上述縣市的局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。
由於強風易造成路樹、不堅固建築或定置物（如鐵皮、電線、電纜線、盆栽等）脫落或掉落，因此台北市災害防救辦公室再次呼籲，今（10）日停止上班上課，請民眾留在家中做好自主防災整備工作，在戶外的民眾及工作者務必注意安全，行車減速慢行，留意周邊路況。
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