中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

林得恩說，由於巴威颱風進入到一個比較不適合它繼續發展的海域，包含中層垂直風切較大、海水熱焓量較低，以及北方乾空氣的逸入等不利條件下，颱風近中心最大風速已降為每秒45公尺，相當於14級風，強度也有持續減弱的趨勢。

此外，他表示，巴威的颱風眼消失，暴風圈內、外眼牆則明顯削弱，尤其是颱風的西北象限，環流結構組織已經不再這麼完整連續。但是，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里，仍然是個大型的颱風特徵。

至於，導引的環境駛流場變化，他說，AI模式與傳統物理模式的看法依舊存在分歧，AI模式認為太平洋高壓勢力東退明顯，巴威颱風運動路徑會再偏北、偏東，並從東海南部一帶通過。傳統物理模式則認為颱風路徑仍然相對較偏西、偏南，比較接近台灣北部近海通過，而各國氣象單位預估則是介於兩者之間，但普遍都有輕微北調趨勢。

林得恩說，顯然巴威颱風對台灣所可能造成的影響，將是風害遠大於雨害。尤其是明天，預估苗栗以北、宜蘭及離外島地區都有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海都有6公尺以上巨浪，明天中部以北沿海亦有6公尺以上巨浪，海上活動都應避免，不可掉以輕心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。