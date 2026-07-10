快訊

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

藍白共識！未來帳戶條例「666方案」 拚下周五表決

聽新聞
0:00 / 0:00

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威颱風強度略減，路徑略為北調。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
巴威颱風強度略減，路徑略為北調。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

林得恩說，由於巴威颱風進入到一個比較不適合它繼續發展的海域，包含中層垂直風切較大、海水熱焓量較低，以及北方乾空氣的逸入等不利條件下，颱風近中心最大風速已降為每秒45公尺，相當於14級風，強度也有持續減弱的趨勢。

此外，他表示，巴威的颱風眼消失，暴風圈內、外眼牆則明顯削弱，尤其是颱風的西北象限，環流結構組織已經不再這麼完整連續。但是，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里，仍然是個大型的颱風特徵。

至於，導引的環境駛流場變化，他說，AI模式與傳統物理模式的看法依舊存在分歧，AI模式認為太平洋高壓勢力東退明顯，巴威颱風運動路徑會再偏北、偏東，並從東海南部一帶通過。傳統物理模式則認為颱風路徑仍然相對較偏西、偏南，比較接近台灣北部近海通過，而各國氣象單位預估則是介於兩者之間，但普遍都有輕微北調趨勢。

林得恩說，顯然巴威颱風對台灣所可能造成的影響，將是風害遠大於雨害。尤其是明天，預估苗栗以北、宜蘭及離外島地區都有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海都有6公尺以上巨浪，明天中部以北沿海亦有6公尺以上巨浪，海上活動都應避免，不可掉以輕心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風 巴威

延伸閱讀

強颱巴威明晚到周六影響最劇各地豪大雨 明白天起北部東北部雨勢轉強

巴威颱風海陸警齊發 午後風雨將轉趨劇烈 氣象署示警對台灣威脅增

巴威眼牆置換挫敗 專家估颱風侵台時仍是龐然大物 今晚風雨將明顯增強

巴威暴風圈半徑再擴大 氣象署示警：颱風又大又強、不排除更接近台灣

相關新聞

中颱巴威今晨5時30分海陸警齊發 新北、宜蘭、花蓮納警戒範圍

巴威颱風目前強度是中度颱風上限，中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。氣象署說，第9號颱風巴威過去3小時強度略為減弱，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北移動，對新北、宜蘭及花蓮地區將構成威脅。

巴威今明襲台 吳德榮：依然是大型中颱 慎防狂風致災雨

中度颱風巴威颱風今明兩天影響台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，巴威已無清晰的颱風眼，但環流大，依然是大型中颱。巴威即將侵襲，應密切注意氣象署的警報，做好防颱準備，切莫掉以輕心。

海陸警齊發 1張圖看巴威風雨時程 全台都將有感

巴威颱風今明兩天影響台灣，中央氣象署今晨發布海上陸上颱風警報。非官方的民間氣象通報平台「天氣即時預報」臉書粉專今天表示，巴威颱風，受到垂直風切增強影響及其自身結構仍在整合，目前已減弱為中度颱風。廣大的環流風場，將讓全台各地都有颱風的感受。

明天颱風假？ 巴威今晚起威脅增大 氣象署最新風雨評估6縣市達標

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天清晨5時30分已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天上午7時的風雨預報，今晚風力達標有12個縣市，另根據24小時累積雨量預測有6個縣市達標。

巴威颱風海陸警齊發 午後風雨將轉趨劇烈 氣象署示警對台灣威脅增

中度颱風目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北移動，對新北、宜蘭及花蓮地區將構成威脅，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風預計明天清晨中心位置就會來到台北正東方大約300公里的海面上，由於對陸地威脅持續增加，所以中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。