巴威颱風海陸警齊發 午後風雨將轉趨劇烈 氣象署示警對台灣威脅增

中度颱風目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北移動，對新北、宜蘭及花蓮地區將構成威脅，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風預計明天清晨中心位置就會來到台北正東方大約300公里的海面上，由於對陸地威脅持續增加，所以中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。

陸上警戒：新北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備。海上警戒：北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

林伯東說，整個颱風環流從昨晚到現在持續減弱，所以目前是中度颱風，巴威颱風今天上午6時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約720公里之處，以每小時22轉26公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。未來逐漸接近的過程當中，強度和暴風圈有略為縮小和減弱的趨勢。

巴威颱風對台灣的影響，林伯東說，台灣附近各海面浪高有增加的趨勢，首當其衝是東半部的海面，在成功、台東、蘭嶼都已經觀測到接近6公尺以上的浪高。東半部、馬祖、東沙島海面也都出現長浪現象。預計今晚各海面浪高都可以來到2至4公尺，北部海面甚至可以來到3至5公尺，整個東半部海面都可以來到6公尺以上。氣象署也還是會持續針對東半部海面發布巨浪告警。

降雨趨勢，他說，下午開始，北部山區和中南部山區的雨勢就會開始慢慢起來，今晚到明天白天就是這個颱風降雨最明顯的時候，北部地區、宜蘭山區、中部山區都可能會有豪雨等級以上降雨。

未來24小時降雨，林伯東表示，北部地區都有可能豪雨等級以上降雨，包括新北市、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣，都可能會接近來到350毫米以上降雨，其他地區也可能會有局部性大雨或豪雨。中部山區、花蓮縣山區也有可能局部性豪雨發生，南部山區也可能有局部大雨發生。颱風對台灣的影響會愈來愈劇烈。

總雨量部分，林伯東說，降雨比較明顯區域落在北部地區和整個中南部山區。新竹、桃園、新北、苗栗等地區總雨量可以來到600至900毫米，其他地方例如中部山區在台中市也可以來到500至800毫米，所以整體來說雖然颱風目前在逐漸減弱當中，但是對台灣雨的影響還是持續的。

風力部分，他說，今天中午過後，各地風力就會開始起來。北部沿海陣風都可以來到8至9級，比較內陸區域的陣風也可以來到5至6級。下午的話，海峽的風也會慢慢起來，所以台中、彰化、雲林、嘉義的沿海地區，陣風也可以來到8至9級。南部地區，整個8至9級陣風可以影響到台南地區。整個東半部地區也慢慢開始會有8至9級強陣風。

今晚開始，風力會再更加強，林伯東說，氣象署預估在濱海區域北部地區可能有9至10級強陣風，中部地區也是沿海地區有9至10級強陣風，南部地區在台南也會有9至10級強陣風，另外恆春半島的風也會增大到9至10級。

林伯東說，巴威颱風對台灣的影響，風、雨都在慢慢增加，目前雖然整個雨勢和風勢都還沒有起來，還是要多做防颱準備，因為風勢和雨勢下午開始就會慢慢起來。

今天至明天北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪，明天中部以北沿海亦有6公尺以上巨浪，避免前往海邊活動。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供